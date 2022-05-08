رئيس الشيشان يعلن سيطرة جنوده على بوباسنا الأوكرانية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 8 مايو 2022 08:22 صباحاً - قال رمضان قديروف رئيس جمهورية الشيشان الروسية اليوم الأحد إن جنوده سيطروا على معظم مدينة بوباسنا بشرق أوكرانيا، في حين قال مسؤولون أوكرانيون إن معركة للسيطرة على البلدة الواقعة في البلاد مستمرة.

وكتب قديروف، الذي وصف نفسه في كثير من الأحيان بأنه “جندي مشاة” يأتمر بأمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في منشور على تطبيق المراسلة تيليجرام “مقاتلو القوات الخاصة الشيشانية … سيطروا على معظم بوباسنا..تم تطهير الشوارع الرئيسية والأحياء المركزية بالمدينة بالكامل”.

ولم يتسن لرويترز التحقق بشكل مستقل من التقارير.