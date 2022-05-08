استعلام نتائج الأهلية بحساب المواطن الدفعة ال 54 شوال 1443

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عمر شويل - جدة استعلام نتائج الأهلية بحساب المواطن، أعلن برنامج حساب المواطن عبر موقعه الرسمي في تويتر عن ظهور نتائج الأهلية للدفعة القادمة ودعا المستفيدين إلى الاستعلام عن نتائج الدفعة القادمة حيث يعد برنامج حساب المواطن واحد من أهم برامج الدعم المقدمة من حكومة المملكة ويشمل عدد كبير جداً من المستفيدين من أبناء المملكة ومع اقتراب موعد الصرف يبحث الكثير من المستفيدين عن خطوات الاستعلام وهو ما سنطلعكم عليه من خلال هذا المقال في السطور التالية.

موعد صرف حساب المواطن دفعة شوال 1443

تم تحديد موعد محدد لصرف هذا الدعم وهو يكون بتاريخ اليوم العاشر من كل شهر ميلادي وإذا كان هذا التاريخ يوم عطلة رسمية وإجازة في المملكة العربية السعودية يتم تقديم صرف الدعم يوم أو أن يتأخر الصرف لمدة يوم بعد التاريخ المحدد للصرف وعن موعد صرف دفعة شهر شوال فقد تم الإعلان أن موعد صرف في موعده دون أي تغيير أي يكون تاريخ إيداع الدعم في حساب المستحقين يوم الثلاثاء المقبل الموافق التاسع من شوال 1443 العاشر من مايو 2022 ويأتي هذا الدعم ضمن رؤية المملكة العربية السعودية 2030 لتعويض المواطنين من أي أضرار ناتجة عن التوسعات الاقتصادية التي تشهدها المملكة وتقديم الدعم الذي يضمن لهم حياة أفضل من قبل وتوفير الاستقرار والحياة الكريمة لهم.

خطوات استعادة كلمة المرور المفقودة بحساب المواطن

بعد تسجيل المستفيدين من الممكن فقدان كلمة المرور وعدم تذكرها ويمكن استعادتها بعد القيام بالخطوات الآتية:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني لحساب المواطن.

اضغط على كلمة نسيت كلمة المرور.

أدخل الاسم ورقم الجوال ورقم الهوية وتاريخ الميلاد وباقي البيانات المطلوبة.

ستتلقي رسالة نصية عبر رقم الجوال المسجل بها كلمة المرور قم بإدخالها.

يمكنك تغيير كلمة المرور المرسلة إلى كلمة مرور جديدة خاصة بك ثم قم بتسجيل الدخول.

استعلام نتائج الأهلية للدفعة القادمة

بعد الإعلان عن ظهور نتائج الأهلية للدفعة القادمة يقوم المستفيدين بالدخول والاستعلام لمعرفة ما إذا كان مستحق للدعم هذا الشهر أما غير مستحق ولهذا يتوجب القيام بالخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني للبرنامج. تسجيل الدخول إلى حسابك بكتابة الاسم وكلمة المرور. من القائمة الرئيسية يختار الخدمات الإلكترونية. الضغط على زر استعلام نتائج الأهلية. إدخال البيانات المطلوبة والضغط على زر استعلام.

ويمكن المستفيدين تقديم الاعتراض في حال ظهور أنه غير مستحق لدعم حساب المواطن من خلال تقديم طلب اعتراض إلكترونياً عبر بوابة البرنامج ورفع المستندات التي تفيد سبب الاعتراض المقدم.