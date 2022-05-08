خطوات تسجيل طالب جديد في نظام نور 1444 بأول ابتدائي ورياض أطفال لولي الأمر Noor

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عمر شويل - جدة ننشر خطوات تسجيل طالب جديد في نظام نور لولي الأمر من حسابه الشخصي باعتباره المخول بتسجيل الطلاب المستجدين في الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي القادم 1444هـ، حيث يتم تسجيل الطلاب الجُدد عن طريق الدخول مباشرةً إلى حساب ولي الأمر في موقع نور التعليمي “الشاشة الرئيسية” ومن ثم النقر على رابط التسجيل لولي أمر جديد، وتتيح وزارة التعليم عام لأولياء الأمور إمكانية تسجيل الفئات التالية (إتاحة تسجيل الطالبات والطلاب السعوديين ممن لديهم سجل مدني – إتاحة التسجيل للطالبات للطلاب غير السعوديين الحاملين إقامة نظامية – إتاحة تسجيل الطلاب من أم سعودية وأب غير سعودي)، ومن خلال المقال يمكن الحصول على رابط تسجيل طالب جديد في نظام نور 1443، وطريقة التسجيل لولي الأمر.

خطوات تسجيل طالب جديد في نظام نور 1444

يتيح نظام نور لولي الأمر الآن إمكانية تسجيل فئة جديدة من الطلاب والطالبات في مدارس التعليم العام وفق الفئة ونوع المدرسة بناءً على الخطة الزمنية التي أصدرتها الوزارة، ونظراً لبحث العديد من أولياء الأمور عن خطوات التسجيل في نظام نور للطلاب الجُدد، فقد قمنا بتوفير طريقة تسجيل طالب بالمرحلة الابتدائية للرد على سؤال كيف أسجيل طالب جديد في نظام نور 1443 بالتالي:

دخول ولي الأمر إلى نظام نور من خلال اتباع الرابط الرسمي التالي ( noor.moe.gov.sa ).

). تعبئة بيانات الدخول (اسم المستخدم + كلمة السر + رمز التحقق) ثم النقر على “تسجيل الدخول”، وذلك في حال وجود حساب مُسبق أو أبناء على نظام نور المركزي.

في حال دخول ولي الأمر لأول مرة في نظام نور التعليمي، فقم بالنقر على “رابط التسجيل لولي أمر جديد”.

تعبئة سجل ولي الأمر، وسيتم تكرار السجل المدني في الاسم المقترح.

تعبئة البيانات الخاصة بصفحة تدقيق تطابق بيانات ولي الأمر والابن، ثم تدقيق.

سيتم طلب إدخال بعض البيانات اليسيرة، وسيتم الحصول على كلمة المرور.

قم بتعبئة بيانات الدخول (اسم المستخدم “رقم السجل المدني” + كلمة المرور المرسلة على الجوال المسجل).

النقر على “تسجيل الأبناء”.

الضغط على “تسجيل طالب جديد”.

ستمر عملية التسجيل بأربعة مراحل (طلب التسجيل > تحديد الصف > بيانات الطلاب > بيانات المدرسة والإقرار).

وبعد الانتهاء من إدخال كافة البيانات بشكل صحيح وبمنتهى الدقة، فسوف يتم التحويل للصفحة التي يتم من خلالها التعرف القوانين والشروط الخاصة بالقبول، إلى جانب التعرف على أولويات القبول للطلاب والطالبات، وفي نهاية الصفحة ستجد هذه الرسالة (تمت عملية تسجيل الطالب بنجاح.

فيديو شرح طريقة تسجيل طالب مُستجد في نظام نور 1443

من يرغب في التعرف على خطوات تسجيل طالب جديد في نظام نور 1444 أو خطوات تسجيل ولي أمر جديد لإضافة طالب مستجد بالصف الأول الابتدائي للعام الدراسي القادم 1444هـ، يمكنه ذلك من خلال الفيديو التوضيحي التالي:

التسجيل في نظام نور للطلاب المستجدين 1444

أصدرت وزارة التعليم عام بالمملكة العربية السعودية تعميم تنظيم التسجيل للطلاب والطالبات المستجدين في الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي 1444هـ الجديد الذي من المقرر أن يبدأ وفق التقويم الدراسي بتاريخ الأول من شهر صفر لعام 1444هـ، وقد أوضحت الوزارة هذا الموعد بالقائمة التي تتضمن فترات التسجيل عبر نظام نور المركزي.

وقد تم البدء اعتباراً من تاريخ السادس عشر من شهر رمضان 1443هـ في استقبال طلبات التسجيل في نظام نور لأول فئة كمرحلة أولى وفق فترات تسجيل أو الخطة الزمنية التي وضعتها الوزارة لتسجيل الطلاب المستجدين في أول ابتدائي ورياض الأطفال، وفي هذا التاريخ بدأ موقع نور في استقبال طلبات التسجيل للطلاب للفئتين التاليتين:

بدء تسجيل الطلاب السعوديين في مدارس تحفيظ القرآن الكريم الحكومية التي يجري بها مفاضلة، وإجراء المفاضلة بالمدارس للطلاب المسجلين في نظام نور اعتباراً من 16 رمضان الموافق لتاريخ 17 أبريل 2022م، واستمر التسجيل حتى 23 رمضان الموافق لتاريخ 24 أبريل 2022م.

تسجيل الطلاب السعوديين والمقيمين في المدارس الأهلية وفي المدارس العالمية والأجنبية والمدارس الأهلية التي تطبق البرامج الدولية في نفس الموعد السابق ذكره، ولكن يستمر التسجيل لهذه الفئة من الطلاب ولا يتوقف حتى تسديد شواغرها أو حلول موعد إغلاق التسجيل في نظام نور بتاريخ 17 ربيع الأول 1444هـ الموافق لتاريخ 13 أكتوبر 2022م.

خطوات تسجيل طالب جديد من الجوال

يمكنكم التعرف على خطوات تسجيل طالب مستجد في الصف الأول الابتدائي 1444 عبر #نظام_نور من الهاتف الجوال عن طريق متابعة الفيديو التوضيحي التالي:

نظام نور إعادة ضبط كلمة السر واسم المستخدم

نظراً لكثرة الاستفسارات عن طريقة إعادة تعيين كلمة المرور مرة أخرى لنسيانها، أو نسيان اسم المستخدم، فقد قمنا بتوفير خطوات إعادة تعيين كلمة سر جديدة لكي يتمكن ولي الأمر من دخول الحساب الشخصي الخاص به على نظام نور المركزي، حيث يمكنكم التعرف على الخطوات من خلال الفيديو التالي:

ويجب العلم أن الضوابط والتنبيهات الواردة في التعميم الرسمي الصادر عن وزارة التعليم عام يتم تطبيقها على على كافة الطلاب والطالبات السعوديين وغير السعوديين في مدارس التعليم العام الحكومية والمدارس الأهلية “تحفيظ القرآن الكريم ومعاهد وبرامج التربية الخاصة”، والمدارس العالمية والأجنبية والأهلية التي تُطبق البرامج الدولية.

المرفقات المطلوبة عند تسجيل الطلاب

صورة من سجل الأسرة أو الإقامة.

صورة من التطعيمات الأساسية.

صورة من الكشف الطبي “تم تأجيله لحين إشعار أخر).

صورة من شهادة ميلادي الطالب أو الطالبة.

صورة من عقد إيجار أو ملكية السكن.

رابط تسجيل طالب من مستخدم قائد المدرسة

تتيح وزارة التعليم عام إمكانية تسجيل الطلاب الجُدد عن طريق رابط التسجيل المتاح في مُستخدم قائد المدرسة، حيث يتم من خلال الرابط تسجيل الطلاب السعوديين وغير السعوديين إنابةً عن أولياء الأمور ممن ليس لديهم القدرة على تسجيل أبنائهم، كما يتم من خلاله تسجيل الحالات التي لا يُمكن تسجيلها إلا من خلال مستخدم قائد المدرسة وهي:

الطلاب الخليجيون: يتم تسجيلهم عن طريق اختيار خليجي ضمن القائمة المنسدلة ثم إدخال وتعبئة رقم الهوية الوطنية.

تسجيل طلاب دار الرعاية الاجتماعية: يتم تسجيل هذه الفئة من الطلاب عن طريق اختيار صلة القرابة “دار الرعاية الاجتماعية”، ويمكن التعرف على خطوات تسجيل طالب جديد في نظام نور 1444 من خلال النقاط المرفقة.