التسجيل في القروض السكنية ليبيا 2022 “الآن” خطوات ورابط تقديم طلبات القرض السكني

التسجيل في القروض السكنية ليبيا انطلقت مبادرة رئيس الوزراء الليبي “عبد الحميد” التي تهدف الى مساعدة الشباب من خلال التسجيل في القروض السكنية ليبيا بالأخص لمن هم مقبلين على الزواج ذوات الدخل المحدود الذين لا يوجد لديهم أموال كافية لشراء كافة احتياجاتهم، وتم الإعلان عن هذه المنحة من أجل دعم الشباب الحاصلين على دبلوم جامعي، وتكوين مهني، كما أنهم عاطلون عن العمل أيضًا، وذلك من أجل تسهيل حياة جميع المواطنين الذين يرغبون في الحصول على بدل بطالة، وسوف نتعرف على كافة التفاصيل من خلال هذا المقال.

خطوات التسجيل في القروض السكنية ليبيا

صرح وزير الحكومة الليبية المحلية أنه سيتم فتح بوابة التسجيل في نظام القرض السكني من أجل تلقى طلبات الجميع من شباب ليبيا الذين يرغبون في الاستفادة من القروض، حيث يتم تحديد أولويات المجموعات الأكثر احتياجًا من خلال التسجيل عن طريق الخطوات التالية:

في البداية يجب على المواطنين الليبيين الذين يرغبون في الاستفادة من التسجيل في الرابط الخاص بنظام القروض، حيث يتم تفعيله خلال الساعات القليلة المقبلة، وذلك; وفقًا للنبأ الذي تم الإعلان عنه من خلال المؤتمر الصحفي لإطلاق منصة التسجيل.

ثم بعد ذلك يجب تسجيل الدخول إلى حسابه الخاص، أما إذا كان لا يوجد لديه حساب من قبل، فيجب عليه إذن تسجيل حساب جديد.

تعبئة البيانات الخاصة بالقرض السكني، مع التأكد من صحة البيانات.

في الأخير يجب عليه التحقق من صحة البيانات الشخصية، ثم بعدها يتم ارسال الطلب.

رابط تقديم طلبات القروض السكنية

يتم تقديم طلبات القروض السكنية الخاصة بالشباب إلكترونياً إلى بنك التوفير من خلال الوصول إلى خدمات الوحدة السكنية، لذلك; يتم تفعيل الرابط من أجل إتمام عملية التسجيل من خلال الخطوات التالية: