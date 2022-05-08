رابط الاستعلام عن نتائج اللوتري الامريكي 2022-2023 قرعة الهجرة العشوائية dvprogram.state.gov

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عمر شويل - جدة نتائج اللوتري الامريكي 2022-2023 قرعة الهجرة العشوائية، ملايين المواطنين حول العالم ينتظرون بشغف استلام جوازات السفر والتأشيرات الأمريكية لدخول الولايات المتحدة. حيث يتم تقديم التأشيرة الخضراء من قبل وزارة الخارجية الأمريكية. وذلك من خلال تقديمها الدعم السنوي لمن هم في الدول الحليفة والصديقة. وتمنح تلك التأشيرات للكثيرين من المهاجرين إلي أمريكا سواء بغرض الدراسة أو العمل. ونقدم لكم رابط الاستعلام عن نتائج اللوتري الامريكي 2022-2023.

نتائج اللوتري الامريكي 2022-2023 قرعة الهجرة العشوائية

العديد من الأشخاص المسجلين في برنامج الهجرة في الولايات المتحدة في نتائج يانصيب الولايات المتحدة 2022 من خلال موقع وزارة الخارجية الأمريكية. والتي تعمل علي إصدار تأشيرات متنوعة للعديد من الأشخاص كل عام. وتقدم التأشيرات للمهاجرين من مختلف البلدان حول العالم حيث يعرفون بالمهاجرين المتنوعين. فمن الجدير بالذكر أنه يتم توفير ما يقارب من 5,000 تأشيرة يحصلون عليها المسجلون بالبرنامج القرعة العشوائية. ومن المتوقع أن النتائج يتم توفيرها كل عام في شهر مايو وحسب رابط وزارة الخارجية فان النتائج ستكون معلنة خلال الفترة القادمة من 7 وحتي 10 مايو.

رابط الاستعلام عن نتائج اللوتري الأمريكي 2023

نوضح لكم متابعينا الكرام خطوات الاستعلام عن نتيجة اللوتري الامريكي 2023 وذلك من خلال موقع ثقفني. حيث يتثنى لكافة الأشخاص المسجلين من الفترة السابع من أكتوبر وحتي الحادي عشر من نوفمبر الاستعلام عن النتائج من خلال التالي:

قم بالولوج إلي الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية.

ألان قم بالنقر علي تبويب التحقق من الحالة. ثم النقر علي متابعة

سجل جميع البيانات المطلوبة في الحقول الخاصة بها بدقة مثل الاسم، رقم التسجيل الخاص بالمسجل.

بعد تدوين البيانات انقر فوق تبويب إرسال.

بعد ذلك تظهر النتيجة إذا تم قبولها في القرعة، أو إذا لم يتم الوصول إليها ولم يتم قبولها.

شروط القبول بالهجرة العشوائية أمريكا

حددت وزارة الخارجية عددًا من الشروط والضوابط التي من خلالها يتم قبول الأفراد في برنامج الهجرة العشوائية إلى أمريكا. والتي من أبزرها التالي:

يجب أن يكون عمر المتقدم أكبر من 18.

يجب أن يكون مكان الميلاد في بلد مرخص له بالمشاركة في برنامج اليانصيب الأمريكي وهي جميع الدول العربية مرخصة.

يجب ألا يقل التعليم عن الثانوية أو ما يعادلها من الشهادات الأخري.

بالإضافة إلى وجود جواز سفر ساري المفعول وإقامة دائمة بأمريكا.

أيضًا عند التسجيل يجب أن تكون المعلومات صحيحة حتى يتم قبولك بشكل نهائي.

من خلال اتباع الخطوات السابقة يمكنك الاستعلام عن نتائج اللوتري الامريكي 2022-2023 والتي تمنح المسجل التأشيرة الخضراء للهجرة للولايات المتحدة الأمريكية.