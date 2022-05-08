العالم اليوم - قديروف: بوباسنا الأوكرانية بقبضة مقاتلي الشيشان

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 8 مايو 2022 07:18 صباحاً - أكد رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف، الأحد، أن جنوده سيطروا على معظم مدينة بوباسنا بشرق أوكرانيا، في حين قال مسؤولون أوكرانيون إن معركة للسيطرة على البلدة الواقعة في البلاد مستمرة.

وفي منتصف أبريل، شنت القوات الروسية هجوما جديدا على امتداد الجانب الشرقي لأوكرانيا والذي شهد في الآونة الأخيرة بعض الهجمات والقصف المكثف حول بوباسنا في منطقة لوغانسك.

وكتب قديروف، الذي وصف نفسه في كثير من الأحيان بأنه "جندي مشاة" يأتمر بأمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، في منشور على تطبيق المراسلة تيليغرام: "مقاتلو القوات الخاصة الشيشانية سيطروا على معظم بوباسنا.. تم تطهير الشوارع الرئيسية والأحياء المركزية بالمدينة بالكامل".

ولم يصدر أي تعليق فوري من أوكرانيا، لكن أوليكسي أريستوفيتش مستشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قال في وقت متأخر، السبت، إن القتال العنيف في البلدة مستمر.

وقال سيرهي جيداي حاكم منطقة لوغانسك، السبت، أيضا إن القوات الأوكرانية ما زالت تسيطر على المنطقة.

وأضاف في منشور مصور على تيليغرام: "الوضع صعب للغاية لكنه تحت السيطرة".

وتابع أن القوات الشيشانية لم تشارك في القتال لكنها كانت تنهب وتسجل مقاطع مصورة.

ودأب قديروف على نشر تقارير ومقاطع مصورة على تيليغرام لجنود شيشانيين يُزعم مشاركتهم في أنشطة في أوكرانيا، لكن لم يرد أي تأكيد لعدد الذين تم نشرهم بالفعل وما إذا كانوا يشاركون في القتال أم لا.