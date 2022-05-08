نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام نتائج الحرس الوطني 1443 إعلان نتائج قبول الحرس الوطني أسماء المقبولين قريباً في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج الحرس الوطني 1443 ، ما زلنا نتابع معكم أهم الأخبار عن إعلان نتائج قبول الحرس الوطني حيث أعلنت وزارة الحرس الوطني منذ فترة فتح التسجيل والقبول للراغبين بالالتحاق بالخدمة العسكرية بمختلف مناطق المملكة العربية السعودية لحمة الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس، وسوف يتم الإعلان اليوم الأحد 8 مايو 2022 عن نتائج الحرس الوطني ١٤٤٣ أسماء المقبولين نتائج قبول الحرس الوطني، وكانت وزارة الحرس الوطني قد فتحت باب التسجيل والقبول بداية من الأحد بتاريخ 1443/08/17هـ الموافق 2022/03/20م وقد انتهى التقديم في يوم الخميس بتاريخ 1443/08/21هـ الموافق 2022/03/24م.، ونرفق لكم أدناة رابط الاستعلام عن نتائج الحرس الوطني 1443.

نتائج الحرس الوطني 1443

نتائج الحرس الوطني 1443 ، كما ذكرنا أعلنت وزارة الحرس الوطني عن بدء التقديم للالتحاق بالخدمة العسكرية لحملة الشهادة الثانوية أو الدبلوم أو البكالوريوس، وذلك وفقاً لعدد من الشروط والضوابط التي تم توضيحها خلال الإعلان عن فتح التسجيل والقبول ، أما الآن نختص من خلال هذا المقال رصد رابط الاستعلام عن نتائج قبول الحرس الوطني 1443، وطريقة معرفة أسماء المقبولين في الحرس الوطني من المتقدمين حملة الثانوية والدبلوم والبكالوريوس وذلك مع توضيح بعض الملاحظات الهامة التي يجب التعرف عليها قبل البدء بإجراء المقابلات الشخصية، والمستندات المطلوب إحضارها.

وكان من ضمن الشروط التي يجب أن تتوافر فيمن يرغب التقديم في الحرس الوطني 1443 ، أن يكون سعودي الأصل والمنشأ ويستثني من نشأ مع والده أثناء خدمته خارج المملكة، أن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، أن يكون لائقا طبيا للخدمة العسكرية، وألا يقل سنه عن ثمانية عشر عاماً ولا يزيد عن الشرط الخاص بالوظيفة، وغيرها من الشروط التي تم توضيحها خلال الإعلان.

نتائج قبول الحرس الوطني 1443

وبينت وزارة الحرس الوطني أنه يجب على المرشحين المقبولين في الحرس الوطني 1443 ، اتباع الأتي وإحضار جميع الأوراق والمستندات المطلوبة الموضحة أدناه والالتزام بجميع التعليمات كما يلي:

إحضار أصل الهوية الوطنية مع نسخة منها. إحضار عدد ( 3 ) صور شخصية. الالتزام بموعد المقابلة الشخصية المحدد، وعدم الحضور سيعتبر ذلك عدولاً عن الرغبة في الترشيح. إحضار أصل وثيقة التخرج مع نسخة منها، موضحاً بها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي. إحضار بيان اشتراك من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ومشهد من الخبرات العملية. إرفاق معادلة التعليم العالي للحاصلين على مؤهل دراسي من مؤسسة تعليمية خارج المملكة مع إرفاق مفاتيح احتساب المعدل. إحضار السجل الأكاديمي مع نسخة منه. الحضور إلى مقر اللجنة عند الساعة (8:30) صباحاً. ​في حال اختلاف البيانات سيتم استبعاد المرشح.

رابط نتائج الحرس الوطني 1443

أما فيما يخص رابط الاستعلام عن نتائج الحرس الوطني ١٤٤٣ ، فقد خصصت وزارة الحرس الوطني رابط الإطلاع ومعرفة أسماء المقبولين ممن قاموا بإتمام عملية التسجيل في الحرس الوطني وذلك من أجل الحضور للمطابقة النهائية وفقاً للتعليمات والملاحظات الهامة التي تم توضيحها بعاليه، حيث يُمكن للجميع الآن الاستعلام عن نتائج الحرس الوطني 1443 من خلال موقع الوزارة الرسمي عبر الإنترنت. هذا وسنتابع معكم كافة التفاصيل والأخبار التي تتعلق بالإعلان عن نتائج قبول الحرس الوطني، وذلك من خلال تحديث مستمر أو من خلال تقارير أخرى.