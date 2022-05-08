نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسعار تذاكر حفلة كاظم الساهر “موسم جدة” 2022 طريقة حجز تذاكر حفلة القيصر “ticketing box office” في المقال التالي

عمر شويل - جدة تم الإعلان عن موعد حفل كاظم الساهر، وأسعار تذاكر حفلة كاظم الساهر التي سوف تقام ضمن حفلات موسم جدة يوم 12 مايو، ويعد موسم جدة من أهم، وأبرز المهرجانات التي قام السعودية بإطلاقها للاحتفال به طوال العام، وهذه الموسم يضم الكثير من الفعاليات، والبهجة، والمتعة، والحفلات الموسيقية الضخمة لأشهر نجوم الطرب، والفن، والثقافة، وللتعرف على طريقة حجز التذاكر، وسعر التذاكر، وموعد إقامة الحفل تابع المقال.

موعد حفلة كاظم الساهر

تم الإعلان عن موعد حفل تذاكر كاظم الساهر يوم ١٢-٥-٢٠٢٢، واعتادت الجماهير السعودية على حضور حفلات المطرب الكبير كاظم الساهر خلال العديد من المواسم، والتي يقدم من خلالها العديد من أعماله الموسيقية الشهيرة، والاغاني المميزة الطربية الجديدة، والقديمة، ومن ضمن هذه الأغنيات التي يحبها الجمهور أغنية “أكون أو لا أكون”، قصيدة “أنا وليلى “، “تقول إنسى”، وغيرها من الأعمال الفنية التي يعشقها الجماهير، ويستعد الجماهير لمعرفة موعد الحفل للاستمتاع بالأعمال التي يقدمها.

أسعار تذاكر حفلة القيصر

أسعار تذاكر حفلة القيصر التي تم طرحها يوم أمس السبت تختلف باختلاف الفئات، وحسب اختيار المقعد الذي سيتم الحصول عليه لمتابعة الحفل داخل مسرح بنش مارك، وجاءت الأسعار تبدأ من ١٦٥٠ ريال سعودي حتى ٣٢٥ ريال سعودي، ويستطيع الجميع الحجز عن طريق الذهاب الي الموقع الالكتروني ticketing box office.

طريقة حجز تذاكر حفلة القيصر

قامت شركة بنش مارك بالإعلان إقامة حفلة كاظم الساهر ضمن حفلات موسم جدة هذا العام ٢٠٢٢، وسوف يقام الحفل على مسرح بنش مارك الذي يقابل ردسي مول، ويستطيع المواطنين الراغبين في حضور الحفل أن يقوموا بالحجز إلكترونيًا عبر الموقع الخاص بحجز التذاكر ticketing box office وبدأ طرح تذاكر حفلة كاظم الساهر من يوم السبت الموافق ٧-٥-٢٠٢٢.

أعمال الفنان كاظم الأخيرة

يتعاون الفنان كاظم الساهر مع الملحن مظفر المهاجر للإعلان عن اغنية جديدة باسم حكايتنا، وسوف يتم طرحها قريبًا، ومن الجدير بالذكر أن الأغنية ستكون باللهجة العراقية.