نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن موقف البطاقة المدنية الكويتية paci kuwait رابط الخدمة برقم المدني في المقال التالي
نستعرض معكم في السطور التالية الإستعلام عن موقف البطاقة المدنية ضمن هذا المقال المخصص لتسهيل الإجراءات على الراغبين في الانتفاع من هذه خدمة الاستعلام تلك وجدير بالذكر ان هذا الاستعلام يمكن للأفراد إنجازه بعدة طرق للاستفادة من معرفة حالة البطاقة التي تتبع المستعلم سواء كان مواطن أو مقيم على بعض المواقع.
الاستعلام عن البطاقة المدنية الكويتية
تقدم هيئة المعلومات المدنية في الكويت، خدمة الاستعلام عن موقف البطاقة المدنية عبر الموقع الرسمي ضمن الخدمات، وكذلك يمكن الاستعلام عن طريق البوابة الالكترونية الرسمية e.gov.kw عند الدخول اليها وإدخال الرقم المدني أيضاً، وتتوفر الطرق التالية لإتمام إجراءات الاستعلام الخاص بالبطاقة المدنية والاستفسار عن حالتها سوف نكتشفها معاً مما يلي:
دليلك للاستعلام عن جاهزية البطاقة المدنية برقم الايصال من خلال موقع هيئة المعلومات المدنية paci kuwait
- الدخـول على المـوقـع الرئيسي لـ هيئة المعلومات المدنية في الكـويت
- إختيار الخدمات الالكترونية ثم خدمات البطاقة
- نضغط على أول جانب من جهة اليمين بالنقر على الصفحة لحالة البطاقة
- الخطوة الآن هي كتابة الرقم المدني أو رقم الايصال الذي يتبع المستفيد
- يساراً، يتم الضغط على خيار الإستعلام
- من خلال الموقع يتم العمل على إظهار البيانات حسب السجلات حول صلاحية البطاقة وكذلك جاهزيتها إذا ما قمت بالتجديد.
ما يجب القيام به من أجل الإستعلام عن صلاحية البطاقة المدنية
- النقر على تبويب المواطنون والمقيمون الموجودة أعلى الصفحة
- وذلك بعد زيارة إلى البوابة الالكترونية الرسمية لدولة الكويت
- بعد ذلك قم بالوصول الى خدمات الإفراد والاسرة بالنقر عليها لكي تتمكن من العثور على خدمة الاستعلام عن موقف البطاقة المدنية, يساراً, ضمن الخدمات الأكثر استخداما
- تأكد أنّك تُدخل رقمكّ المدنيّ الخاص في الحقلّ الظاهر في الصفحة بموقع الهيئة.
- أنزل للأسفل للضغط على خيار الإستعلام
- هذه الخدمة متوفرة ايضا على نظام الاستعلام الصوتي هاتف رقم 1889988.
في النهاية نّذكر قراءنا الأعزاء أننا وضعنا المعلومات التي يحتاجها المستعلم لغرض معرفة موقف البطاقة المدنية الكويتية، جاهزية البطاقة المدنية، صلاحية البطاقة المدنية في الكويت، الاستفسار عن موقف البطاقة المدنية.
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