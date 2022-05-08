مصرع 7 أشخاص وإصابة آخرين بحريق فى الهند

جدة - نرمين السيد - وذكرت الشرطة الهندية فى بيان، أنه "تم نقل 5 أشخاص من الذين جرى إنقاذهم إلى أحد المستشفيات من أجل تلقى العلاج".

وأضافت، أن "الحريق اندلع بسبب ماس كهربائى فى نظام الإمداد الرئيسى بالطابق السفلى من المبنى".

وأشارت إلى أنه "تم اعتقال مالك المبنى لتسببه فى الحادث جراء الإهمال".