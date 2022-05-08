الاستخبارات الأمريكية: لا دليل على نية روسيا استخدام أسلحة نووية

جدة - نرمين السيد - قال مدير المخابرات المركزية الأمربكية "سى. آى. إيه" وليام بيرنز، اليوم السبت، إن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين يعتقد أن تصعيد الصراع العسكرى فى أوكرانيا سيحسّن ما يمكن أن يحصل عليه من نتائج من الحرب، حسبما أفادت قناة "العربية- الحدث".





وأضاف بيرنز، الذى كان يتحدث فى فعالية لصحيفة "فاينانشال تايمز" فى واشنطن: "إنه فى حالة ذهنية تجعله لا يعتقد أن بوسعه تحمل الخسارة.. أعتقد أنه ما زال مقتنعاً بأن تصعيد الحرب سيمكنه من إحراز تقدم".

كما أعلن بيرنز أن ليس لدى وكالة الـ"سى. آى. إيه" أى مؤشر إلى أن روسيا تستعد لاستخدام أسلحة نووية تكتيكية فى النزاع فى أوكرانيا.

وقال بيرنز: "لا نرى فى المرحلة الراهنة، بوصفنا جهاز استخبارات، دليلاً ملموساً يظهر أن روسيا تستعد لنشر أو حتى لاستخدام محتمل لأسلحة نووية تكتيكية"، لكنه أضاف: "لا يمكننا الاستخفاف بهذه الاحتمالات".

وتابع: "لذلك نظل نركز بشدة كجهاز استخبارات.. على تلك الاحتمالات فى هذا الوقت الذى يشهد رهانات روسية كبيرة للغاية".

ووضعت روسيا قوات الردع النووى فى حال تأهب قصوى بعيد إرسال بوتين قوات إلى أوكرانيا فى 24 فبراير الماضى. كما وجّه بوتين تهديدات ضمنيّة تشير إلى استعداده لنشر أسلحة نووية تكتيكية.

وحذّر بوتين من رد "سريع للغاية" إذا تدخل الغرب بشكل مباشر فى النزاع الأوكرانى.