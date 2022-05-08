العالم اليوم - وفاة رئيس الجمعية الوطنية في كوت ديفوار

انتم الان تتابعون خبر وفاة رئيس الجمعية الوطنية في كوت ديفوار من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 8 مايو 2022 04:18 صباحاً - توفي رئيس الجمعية الوطنية في كوت ديفوار أمادو سوماهورو، السبت، عن 68 عاما، وفقا لبيان صادر عن رئيس البلاد الحسن واتارا.

وقال واتارا في البيان: "أُعلن بحزن شديد وفاة رئيس الجمعية الوطنية" السبت 7 مايو 2022". وأضاف: "أحيي رجل دولة عظيما" تميز بـ"التزامه ومسيرته السياسية". وترأس سوماهورو الجمعية الوطنية منذ مارس 2019، وبقي خارج البلاد فترات طويلة خلال الأشهر المنصرمة لأسباب طبية. وكان سوماهورو داعما مخلصا لواتارا. بعد انتخاب واتارا، شغل منصب المستشار الخاص لرئيس الجمهورية المسؤول عن الشؤون السياسية، من 2011 إلى 2017.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر وفاة رئيس الجمعية الوطنية في كوت ديفوار .. في رعاية الله وحفظة