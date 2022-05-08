بريطانيا تعلن تقديم 1.3 مليار جنيه إسترلينى كدعم عسكرى لأوكرانيا

جدة - نرمين السيد - ويأتى ذلك قبل اجتماع مزمع الأحد عبر الفيديو لزعماء دول مجموعة السبع، مع الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكي. ورئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، هو أحد أقوى المؤيدين لجهود أوكرانيا لمقاومة القوات الروسية منذ أن شن الرئيس الروسى فلاديمير بوتن هجوما فى 24 فبراير الماضي.

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