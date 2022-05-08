كيف أطبع السجل الزراعي من الأمور التي يبحث عنها الكثيرين فيمكن طباعة السجل الزراعي أونلاين من موقع وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية. من دون الحاجة لزيارة مقر الوزارة فمن خلال رؤية المملكة 2030 والتي تقتضي تحويل كل الخدمات إلى خدمات إلكترونية في ضوء عملية التحول الرقمي سهل ذلك على المواطنين.

اصدار سجل زراعي وزارة البيئة

أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة مجموعة من الخدمات ومنها خدمة إصدار سجل زراعي إلكترونيًا:

قم بالدخول إلى خدمة إصدار رخصة زراعية على نظام سجل.

ثم النقر على أيقونة طلب الخدمة وتسجيل الدخول للموقع أو إنشاء حساب جديد لو أول مرة تزور الموقع.

ابدأ في تعبئة البيانات الخاصة بك وأرفق المستندات المطلوبة وقدم الطلب.

كيف أطبع السجل الزراعي

إذا كنت تريد طباعة السجل الزراعي اتبع الخطوات الآتية:

الولوج لموقع وزارة البيئة والزراعة.

الضغط على طلب خدمة إصدار سجل زراعي.

ثم النقر على أيقونة طلب الخدمة وتسجيل الدخول لحسابك بنفاذ رقم الهوية وكلمة المرور.

أدخل رمز التحقق المُرسل لك على الجوال المسجل بنظام أبشر.

إدخال بيانات المشروع الزراعي وهي : منطقة المشروع والمحافظة، ونوع المشروع وحالته، ونوع ملكية المشروع والنشاط الرئيسي به، ثم تعيين نسبة الآليات المستثمرة بالمشروع الزراعي وطرق الري المستخدمة فيه، ثم إدخال عدد الآبار الارتوازية واليدوية المستخدمة فيه، ثم تحديد إحداثيات المشروع بالنظام العشري.

النقر على حفظ البيانات .

ثم التعهد بصحة البيانات المُدخلة .

يظهر لك بيانات الطلب قم بالنقر على أيقونة الطباعة لطباعة السجل الزراعي.

الاستعلام عن سجل زراعي بالرقم

بإمكانك الاستعلام عن سجل زراعي معين بالخطوات الآتية:

الولوج إلى موقع وزارة البيئة والمياه والزراعة .

النقر على الخدمات الإلكترونية ثم النقر على الاستعلام عن سجل.

قم بكتابة رقم السجل الزراعي الذي تريد الاستعلام عنه ثم النقر على الاستعلام.

تظهر لك نتيجة الاستعلام بالتفاصيل مثل تاريخ الإصدار للسجل وفعالية السجل.

كيفية تجديد سجل زراعي

يمكن تجديد السجل الزراعي بالخطوات الآتية: