بيت مجاني للضمان charity.housing تسجيل الإسكان التنموي (شقق – أراضي) تمويل joodeskan

بيت مجاني للضمان charity.housing والذي يسعى للحصول عليه جميع مستفيدي الضمان الاجتماعي، والذي تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتوفيره لجميع مستفيدي الوزارة، والذين لديهم شروط الاستحقاق، وذلك بالاتفاق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية/ كما يكون على المقبولين في الحصول على أرض أو مسكن مجاني بالمشاريع السكنية التابعة للوزارة التوجه للحصول على تمويل البناء من منصة جود الإلكترونية.

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يقوم مستفيدي الضمان الاجتماعي من فئات الفقراء وغير القادرين والمعاقين من المجتمع السعودي بالحصول على العديد من الخدمات، حيث تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتوفير العديد من الخدمات التي تقتصر في تقديمها على فئات مستفيدي الوزارة ممن ليس لديهم منزل خاص ويرغبوا في الحصول على منزل، ويكون الشرط الأساسي للتقديم هو ألا يكون للمستفيد منزل وألا يكون حصل على أحدهم من قبل بالتسجيل في الوزارة.

التسجيل في الإسكان التنموي

تسمح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتسجيل في الإسكان التنموي للحصول على شقق سكنية أو أراضي في العديد من المحافظات بالاتفاق مع وزارة الإسكان ووزارة الشؤون البلدية والقروية، كما تتيح منصات التمويل لهم بما ييسر لهم الحصول على منزل للأسرة، ويتم إتاحة التسجيل للفئات التالية:

الأسرة الفقيرة محدودة الدخل أو من ليس لها دخل وليس لديها منزل خاص.

المطلقات والارامل اللاتي ليس لهن معيل وليس لهن منزل خاص، كامرأة مستقلة عن الاسرة.

المعاقين المسجلين في الوزارة، بند التأهيل الشامل، وليس لهم منزل.

كيفية التسجيل للحصول على بيت مجاني للضمان charity.housing

يجب أولا أن يكون المتقدم مستوفي جميع شروط وزارة الموارد البشرية ومن مستحقي الدعم فيها ومسجل بالضمان الاجتماعي. يقوم المستفيد بالدخول على رابط و صفحة تسجيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والتسجيل فيها. أو يتم التسجيل مباشرة على رابط تسجيل الإسكان التنموي للضمان. يقوم بتسجيل كافة البيانات المطلوبة ورقم الهوية والهاتف النقال. يقوم فئة التأهيل الشامل أيضا بالتسجيل. يتم اختيار فئة التسجيل (فرد – مؤسسة – جمعية). يقوم باستكمال التسجيل وإرسال الطلب. يجب الحصل على رقم الطلب للاستعلام لاحقا عنه.

بيت مجاني للضمان الاجتماعي المطور الجديد لغير الحاصلين على منزل أو أراضي مجانية من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ويتم تسجيل الطلب عبر charity.housing تسجيل الإسكان التنموي (شقق – أراضي) كما تتيح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أيضا منصة جود joodeskan للتعرف على الفرص التمويلية لاستكمال المنزل أو بناء الأراضي المجانية التي يحصل عليها المواطنين عبر الوزارة.