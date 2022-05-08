رئيس المخابرات الوطنية فى كوريا الجنوبية: زعيم كوريا الشمالية «بارد»

جدة - نرمين السيد - وقال بارك تشى وون لصحيفة " جوسون إلبو": "كان كيم جونغ إيل عاطفيا وصادقا، وتحدث عن الأشياء كما هي. لكن كيم جونغ أون منطقى ويخفى مشاعره. إنه بارد الدم ويسيطر على كل شيء بأدق التفاصيل".

ووفقا له، إذا استمر كيم جونج أون فى سياسة العزلة، فإن كوريا الشمالية ستواجه "انهيارا"، لذلك يجب على الأطراف العودة إلى الحوار.

وأضاف: "إذا تصرف كيم جونغ أون بتهور، فهذا لا يعنى أننا يجب أن نتصرف بنفس الشكل أيضا".

وأشار إلى أنه لا يمكن "إعادة عقارب الساعة إلى الوراء" وإنكار ما حققته إدارة مون جاى إن خلال السنوات الخمس الماضية، وأن الإدارة الجديدة بحاجة إلى أن تكون أكثر حرصا بشأن الحديث عن "ضربة استباقية" أو تدريبات عسكرية مشتركة مع الولايات المتحدة.