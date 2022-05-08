الدفاع الروسية: تنفيذ 4 عمليات إنسانية فى لوجانسك ودونيتسك وخيرسون

جدة - نرمين السيد - وقال رئيس مركز مراقبة الدفاع الروسى ميخائيل ميزينتسيف: "على مدار اليوم الماضي، تم تنفيذ أربع عمليات إنسانية فى جمهوريتى دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومنطقة خيرسون، تم خلالها تسليم 405 أطنان من المساعدات الإنسانية إلى المدنيين".

وأضاف أنه على الرغم من جميع الصعوبات والعقبات التى أوجدتها كييف، تم إجلاء 18583 شخصا خلال اليوم الماضى دون مشاركة السلطات الأوكرانية، بينهم 1841 طفلا إلى الأراضى الروسية من مناطق جمهوريتى لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين وأوكرانيا.