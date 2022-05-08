العالم اليوم - بطولة ألمانيا: شالكه يعود إلى الدرجة الأولى

انتم الان تتابعون خبر بطولة ألمانيا: شالكه يعود إلى الدرجة الأولى من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 8 مايو 2022 02:15 صباحاً - عاد شالكه العريق إلى الدرجة الأولى في الدوري الألماني لكرة القدم، بعد عام من سقوطه إلى الثانية، عقب فوزه، السبت، على ضيفه سان باولي 3-2، ضمن منافسات المرحلة 33 قبل الأخيرة.

ونجح شالكه في قلب الطاولة على سانت باولي، بعدما تأخر بهدفين نظيفين بعد 17 دقيقة من صافرة البداية، ليعوض بطل ألمانيا 7 مرات آخرها عام 1958، ويتقدم 3-2 في الشوط الثاني الذي شهد طرد لاعبين للفريق الضيف.

ويدين شالكه بفوزه إلى مهاجمه الأورغوياني رودريغو سالازار، الذي هز شباك فريقه السابق في الدقيقة 78.

تقدم سانت باولي عبر الكرواتي إيغور ماتانوفيتش (9 و17)، قبل أن يطرد في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني، بعدما كان سبقه زميله مارسيل بيفوس إلى البطاقة الحمراء في الدقيقة 81.

ورد شالكه في الشوط الثاني ليعود من بعيد بهدفي سيمون تيرودي (47 من ركلة جزاء و71)، والثالث عبر سالازار.

وعزز شالكه مركزه في الصدارة برصيد 62 نقطة، متقدماً بفارق 5 نقاط عن الثلاثي هامبورغ ودارمشتاد وفيردر بريمن التي تتنافس على المركز الثاني المؤهل مباشرة إلى النخبة.

كما لم يفقد سان باولي حسابياً آماله الضئيلة بحجز مركز مباشر إلى الأولى، علماً ان صاحب المركز الثالث يخوض ملحقاً ضد صاحب المركز السادس عشر في "بوندسليغا".