نظام نور بالتفصيل خطوات تسجيل الأول الابتدائي 1444

نظام نور ولي الأمر حددت وزارة التعليم مواعيد تسجيل الأول الابتدائي للعام الدراسي 1444، حيث أنه وفقاً للمواعيد المحددة من قبل الوزارة، فإنه تم فتح الباب أمام أولياء الأمور للقيام بتسجيل أبنائهم بالأول الابتدائي 1444 في نظام نور، وسوف تظل عملية التسجيل متاحة حتى يتم سد الشواغر أو إقفال عملية التسجيل في نور في تاريخ 17/3/1444 هـ.

نظام نور ولي الأمر بالتفصيل خطوات تسجيل الأول الابتدائي 1444:-

تمر عملية تسجيل أولي ابتدائي أو طلاب الأول الابتدائي للعام الدراسي الجديد بعدد من الخطوات التي يجب على السادة أولياء الأمور القيام بها وهذه الخطوات هي:-

الدخول على نظام نور ثم اختيار رابط التسجيل لولي أمر جديد.

يقوم ولي الأمر بإدخال رقم الهوية واسم المستخدم المقترح ثم الضغط على التالي.

يتم النقر على تسجيل طالب جديد.

تظهر نافذة تحت عنوان طلب التسجيل يقوم فيها ولي الأمر بإدخال رقم الهوية الخاصة به في حالة المواطن أو رقم رخصة الطالب أو الطالبة في حالة الوافد، ثم يتم اختيار صلة القرابة وأخير يتم تحديد تاريخ الميلاد كما هو موضح بالشكل التالي:-

يتم النقر على أيقونة تحديد الصف، والمتاح حالياً هو الأول الابتدائي في المدارس الحكومية كما ذكرنا من قبل ثم الضغط على التالي.

يتم إدخال بيانات الطالب والتي بيانات الهوية وتشتمل على جنسية الطفل وجنسية الأم ورقم الجواز في حالة الوافد ورقم السجل المدني.

بعد ذلك يتم إدخال البيانات الشخصية للطالب او الطالبة من الاسم الأول عربي وانجليزي وأسم الأب عربي وانجليزي واسم الجد عربي وانجليزي وأخيراً اسم العائلة.

يتم اختيار بيانات المدرسة والإدارة التعليمية وغيرها من البيانات المتعلقة بالمدرسة التي سوف يتم التسجيل فيها.

بعد ذلك يتم رفع الوثائق المطلوبة والاطلاع على الشروط والتسجيل ثم النقر على التعقد وأخيراً الضغط على تسجيل كما هو موضح بالشكل التالي:-

من جهة أخرى يستعد نحو مليون طالب وطالبه للعودة لمقاعد الدراسة في المدارس والجامعات السعودية وذلك بعد انتهاء فترة اجازة عيد الفطر المبارك، حيث سيتم استئناف الدراسة في الفصل الثالث اعتباراً من اليوم وحتى انتهاء العام الدراسي 1443 على أن يتخلل تلك المدة إجازتان مطولتان الأولي والثانية.