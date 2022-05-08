بعجينة قطنية أعملي فطائر اللحمة المفرومة السريعة بطريقة سهلة وسريعة وبطعم ومذاق لذيذ

تعتبر الفطائر من اكثر المأكولات التي يزداد الطلب على تناولها لأنه خفيفة وسريعة في تحضيرها وتناولها حيث يمكننا عملها خلال عشرة دقائق فقط بالإضافة إلى أنها تعمل على إشباع المعدة بشكل كبير، ومن السهل عمل هذه الفطائر في المنزل لأنها سهلة وبسيطة وغير مكلفة ولا تحتاج العجينة لعمل الفطائر إلا البيض والدقيق والحليب والزيت والملح والفلفل الاسود والخمبرة وبخفق المكونات ببعضها في العجان الكهربائي ثم تترك العجينة لتختمر بعد ذلك نقوم بتحضير الحشوة المراد حشوها داخل الفطائر ولا توجد هناك حشوة افضل من حشوة اللحمة المفرومة حيث يمكننا يإعداد حشوة اللحمة عن طريق تحضير طاسة ونضع بها اللحمة المفرومة مع البصل المفروم مع الفلفل الأخضر المفروم مع كمية قليلة من عصير الطماطم والفلفل الأسود والملح والبهارات.

مكونات عمل وصفة فطائر اللحمة

نصف كيلو من اللحمة العصاج.

كوبان إثنان من الدقيق.

كوب واحد من الحليب.

كوب إلا ربع من الزيت النباتي.

ملعقة واحدة صغيرة من الملح.

ربع ملعقة واحدة صغيرة من الفلفل الأسود.

ثلاث ملاعق كبيرة من الخميرة.

ثلاث ملاعق كبيرة من السكر.

كمية من الماء.

حبتان إثنان من البيض.

طريقة عمل وصفة فطائر اللحمة