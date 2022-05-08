نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعجينة قطنية أعملي فطائر اللحمة المفرومة السريعة بطريقة سهلة وسريعة وبطعم ومذاق لذيذ في المقال التالي
تعتبر الفطائر من اكثر المأكولات التي يزداد الطلب على تناولها لأنه خفيفة وسريعة في تحضيرها وتناولها حيث يمكننا عملها خلال عشرة دقائق فقط بالإضافة إلى أنها تعمل على إشباع المعدة بشكل كبير، ومن السهل عمل هذه الفطائر في المنزل لأنها سهلة وبسيطة وغير مكلفة ولا تحتاج العجينة لعمل الفطائر إلا البيض والدقيق والحليب والزيت والملح والفلفل الاسود والخمبرة وبخفق المكونات ببعضها في العجان الكهربائي ثم تترك العجينة لتختمر بعد ذلك نقوم بتحضير الحشوة المراد حشوها داخل الفطائر ولا توجد هناك حشوة افضل من حشوة اللحمة المفرومة حيث يمكننا يإعداد حشوة اللحمة عن طريق تحضير طاسة ونضع بها اللحمة المفرومة مع البصل المفروم مع الفلفل الأخضر المفروم مع كمية قليلة من عصير الطماطم والفلفل الأسود والملح والبهارات.
مكونات عمل وصفة فطائر اللحمة
- نصف كيلو من اللحمة العصاج.
- كوبان إثنان من الدقيق.
- كوب واحد من الحليب.
- كوب إلا ربع من الزيت النباتي.
- ملعقة واحدة صغيرة من الملح.
- ربع ملعقة واحدة صغيرة من الفلفل الأسود.
- ثلاث ملاعق كبيرة من الخميرة.
- ثلاث ملاعق كبيرة من السكر.
- كمية من الماء.
- حبتان إثنان من البيض.
طريقة عمل وصفة فطائر اللحمة
- في العجان الكهربائي ضعي به كوبان إثنان من الدقيق مع ثلاث ملاعق كبيرة من السكى وثلاث ملاعق كبيرة من الخميرة الجافة وملعقة واحدة صغيرة من الملح وربع ملعقة واحدة صغيرة من الفلفل الأسود وبتقليب هذه المكونات ببعضها حتى تتجانس.
- بعد ذلك ضيفي كوب إلا ربع من الزيت مع كوب واحد من الحليب وحبتان من البيض وكمية من الماء لتسهيل عملية العجن وقومي بتقليب هذه المكونات وعجنها حتى تحصلين على عجينة طرية ثم أتركيها حتى تختمر.
- عند خمور العجينة قومي بتشكيلها كرات ثم قومي بفرد كل كرة وضعي اللحمة العصاج التي قومنا بتحضيرها في منتطف العجينة ثم قومي بلفها وضعيها في صينية مدهونة بالزيت.
كرري نفس الخطوات مع باقي كمية العجين الأخرى حتى تنتهي الكمية المتاحة ثم قومي بإدخالها الفرن حتى تنضج
- وتأخذ لون ذهبي شهي، ثم عند نضجها أخرجيها من الفرن وأتركيها لتبرد بعد ذلك قومي بتقديمها بأشهى طعم وألذ شكل.
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