سر تتبيلة وخلطة مطاعم اسكندرية أعملي الحواوشي الاسكندراني بالطريقة الأصلية وبطعم جنان

تقوم الكثير من السيدات والفتيات والأطفال بشراء الحواوشي من محلات المطاعم حيث يعتبر الحواوشي من المأكولات الشهية ومن الوجبات السريعة التي يتم تناولها في أي وقت من الأوقات، ويمكننا تناول الحواوشي في وجبات الغذاء أو تناوله في وجبات العشاء حيث يمكننا تناول العديد من المقبلات الشهية التي يتم تناولها بجانب الحواوشي مثل البطاطس والمكرونة والمخللات وجميع هذه الإضافات تضيف طعم للحواوشي وتعمل على إشباع المعدة بشكل كبير، ويمكننا تناول الحواوشي بالفراخ أو اللحمة وفي جميع حالاته يبدو بطعم الذ والبعض من الناس يرغبون بتناول الحواوشي في ساندوتشات والبعض الاخر من الناس يقبلون على تناول الحواوشي في العجينة الخاصة بالحواوشي ويعتبر من افضل انواع الحواوشي هو الحواوشي الإسكندراني.

مكونات عمل وصفة الحواوشي الإسكندراني

نصف كيلو من اللحمة المفرومة.

حبتان إثنان من البصل المفروم.

حبتان إثنان من الفلفل الأخضر المفروم.

ملعقة واحدة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة واحدة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة واحدة صغيرة من بهارات اللحمة.

ربع ملعقة واحدة صغيرة من الشطة.

خمسة ملاعق كبيرة من الزيت.

طريقة عمل وصفة حواوشي الإسكندراني