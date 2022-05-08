نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سر تتبيلة وخلطة مطاعم اسكندرية أعملي الحواوشي الاسكندراني بالطريقة الأصلية وبطعم جنان في المقال التالي
تقوم الكثير من السيدات والفتيات والأطفال بشراء الحواوشي من محلات المطاعم حيث يعتبر الحواوشي من المأكولات الشهية ومن الوجبات السريعة التي يتم تناولها في أي وقت من الأوقات، ويمكننا تناول الحواوشي في وجبات الغذاء أو تناوله في وجبات العشاء حيث يمكننا تناول العديد من المقبلات الشهية التي يتم تناولها بجانب الحواوشي مثل البطاطس والمكرونة والمخللات وجميع هذه الإضافات تضيف طعم للحواوشي وتعمل على إشباع المعدة بشكل كبير، ويمكننا تناول الحواوشي بالفراخ أو اللحمة وفي جميع حالاته يبدو بطعم الذ والبعض من الناس يرغبون بتناول الحواوشي في ساندوتشات والبعض الاخر من الناس يقبلون على تناول الحواوشي في العجينة الخاصة بالحواوشي ويعتبر من افضل انواع الحواوشي هو الحواوشي الإسكندراني.
مكونات عمل وصفة الحواوشي الإسكندراني
- نصف كيلو من اللحمة المفرومة.
- حبتان إثنان من البصل المفروم.
- حبتان إثنان من الفلفل الأخضر المفروم.
- ملعقة واحدة صغيرة من الفلفل الأسود.
- ملعقة واحدة صغيرة من الملح.
- نصف ملعقة واحدة صغيرة من بهارات اللحمة.
- ربع ملعقة واحدة صغيرة من الشطة.
- خمسة ملاعق كبيرة من الزيت.
طريقة عمل وصفة حواوشي الإسكندراني
- أحضري طاسة مناسبة وضعي بها خمسة ملاعق كبيرة من الزيت النباتي وضعي عليها حبتان إثنان من البصل المفروم مع حبتان إثنان من الفلفل الأخضر المفروم.
ثم ضيفي بعد ذلك بعد تقليب البصل والفلفل الاخضر نصف كيلو من اللحمة المفرومة وضيفي ملعقة واحدة
- صغيرةمن الفلفل الأسود مع ملعقة واحدة صغيرة من الملح وربع ملعقة واحدة صغيرة من الشطة وضيفي البهارات الخاصة باللحمة وقومي بتقليب المكونات ببعضها حتى تختلط تماما وتجانس.
أتركي هذه المكونات حتى تنضح وعند نضجها جيدا قومي برفعها من على النار ثم احضري العيش.
- بعد تحضير العيش وقومي بفتحه ثم ضعي به كمية من حشوة اللحمة ثم قوني بالضغط على العيش باللحمة ثم قومي بإدخاله في الفرن.
- كرري نفس الخطوات مع باقي الكمية وقومي بإدخالها الفرن وأتركيها حتى تنضج جيدا، وعند نضجها ثم أخرجيها من الفرن واتركيها حتى تبرد.
- بعد ذلك قومي بتقديم هذا الحواوشي الإسكندراني مع الكاتشب او أي مقبلات اخرى لتناوله بألذ طعم.
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