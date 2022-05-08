العالم اليوم - دعم عسكري بريطاني جديد لأوكرانيا بـ1.6 مليار دولار

انتم الان تتابعون خبر دعم عسكري بريطاني جديد لأوكرانيا بـ1.6 مليار دولار من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 8 مايو 2022 01:18 صباحاً - قالت بريطانيا إنها ستقدم 1.3 مليار جنيه إسترليني (1.60 مليار دولار) إضافية، في شكل دعم عسكري ومساعدات إلى أوكرانيا.

ويأتي ذلك قبل اجتماع مزمع الأحد عبر الفيديو لزعماء دول مجموعة السبع، مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، هو أحد أقوى المؤيدين لجهود أوكرانيا لمقاومة القوات الروسية منذ أن شن الرئيس الروسي فلاديمير بوتن هجوما في 24 فبراير الماضي.

وأرسلت الحكومة البريطانية صواريخ مضادة للدبابات وأنظمة دفاع جوي وأسلحة أخرى إلى أوكرانيا.

ويرفع هذا التعهد الجديد إلى الضعف تقريبا التزامات الإنفاق البريطانية السابقة المتعلقة بأوكرانيا.

وقالت الحكومة البريطانية إن هذا هو أعلى معدل إنفاق متعلق بصراع منذ الحربين في العراق وأفغانستان، رغم أنها لم تذكر تفاصيل تلك الحسابات.