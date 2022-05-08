نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أخيراً ظهور نتيجة اللوتري الأمريكي 2022 نتيجة الهجرة العشوائية لأمريكا 2023 في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتيجة اللوتري الأمريكي 2022 ظهرت نتيجة اللوتري الأمريكي أو نتائج قرعة الهجرة العشوائية يبحث عن عدد كبير من الأشخاص من مختلف دول العالم في هذه الفترة لمعرفة نتائج الهجرة العشوائية لأمريكا، حيث يتم الاستعلام عنها من خلال الموقع الرسمي لنتائج اللوتري الامريكي لعام 2022، فهناك بعض التصريحات الرسمية التي نشرت عدد من اسماء الفائزين في هذه القرعة العشوائية الهجرة، خلال الفترة القليلة، وسوف نعرض ذلك خلال الفقرات التالية بالتفاصيل گيفية معرفة نتائج اللوتري الأمريكي من خلال موقع ثقفني.

نتيجة اللوتري الأمريكي 2022

من خلال موقع وزارة الخارجية الأميركي الذي أعلن عن فتح باب التقديم الهجرة العشوائية، من بداية شهر أكتوبر الماضي حيث استطاع عدد كبير من الأشخاص التسجيل ليصل عددهم الى 300 مليون مواطن والان ينتظرون ظهور نتائج لمعرفة قبولهم، في هذه القرعة، حيث تم الإعلان على أنه سوف يتم اعلان نتيجة اللوتري الأمريكي في اليوم الثامن من شهر مايو الإلكترونية من خلال الرابط الرسمى لنتيجة اللوتري.

ظهور نتيجة اللوتري الأمريكي 2022

يمكن معرفة النتائج قرعة الهجرة العشوائية والتي تعرف باسم نتائج اللوتري الإلكترونية من خلال الخطوات التالية

الضغط على رابط موقع الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية.

الضغط على التسجيل الدخول ثم الضغط على check status.

بعد ذلك يتم الضغط على كلمة continue

ناسخه رقم التأكيدي ثم وكتابته بطريقه صحيحه وفي المكان المخصص له.

كتابة جميع البيانات الأخرى.

التأكد من البيانات السابقة.

والضغط على كلمة submit.

أعلنت مصادر موثوق منها عن ظهور نتائج اللوتري في أمريكا خلال الساعات القليلة القادمة، وذلك بعد بحث العديد من المواطنين وجميع الأشخاص من كافة انحاء الدول لمعرفة النتائج لهذه القرعة

الأوراق المطلوبة والمستندات للتقديم على اللوتري

هناك عدة أوراق ومستندات يجب أن يوفرها شخص ليتم التقديم على نتائج اللوتري، والتي أشارت عنها وزارة الخارجية الأمريكية قبل بدء التسجيل الذي كان بداية من شهر أكتوبر الماضي ومن هذه الأوراق ما يلي