طريقة التسجيل في نظام نور لطلاب الصف الأول الابتدائي ورياض لعام 1444 هـ

كما أوضحت وزارة التعليم بموعد التسجيل في مدارس الحكومية لتحفيظ القرآن الكريم سيكون بداية من يوم 16/ 9/ 1443هـ إلى 23/ 9/ 143هـ، للفئات العمرية من 6 سنوات أو أقل بـ90 يومًا كحدّ أدنى للتسجيل والحد الأقصى يصل إلى 11 سنة و3 أشهر.

تسجيل طلاب الابتدائي بنظام نور

وأضافت أن التسجيل في المدارس الأهلية والعالمية والأجنبية والأهلية المطبقة للبرامج الدولية سيكون بداية من يوم 16/ 9/ 1443هـ على أن يستمر حتى تسديد شواغرها أو انتهاء الموعد وإقفال التسجيل في معاد 17/ 3/ 1444هـ، للفئات العمرية من 6 سنوات أو أقل بـ90 يومًا كحد أدنى إلى 11 سنة و3 أشهر كحد أعلى. كما أيضاً أشارت إلى أن التسجيل في الصف الأول الابتدائي في المدارس الحكومية سيكون في الفترة من 7/ 10/ 1443هـ ويستمر حتى تسديد شواغرها أو انتهاء الموعد وإقفال التسجيل في 17/ 3/ 1444هـ بالشروط التالية للفئات العمرية :

من 6 أعولم أو أقل بـ90 يومًا كحد أدنى فالعمر .

إلى 11 عام و3 أشهر كحد أقصى فالعمر.

خطوات التسجيل بنظام نور

اليكم جميع خطوات التسجيل للطلاب والطالبات للصف الأول الابتدائي عبر نظام نور لعام 1444 ما يلي:

قم بالضغط على كلمة تسجيل الدخول.

قم باختيار رابط تسجيل ولي أمر جديد.

ثم إضافة هوية ولي الأمر ويظهر اسم المستخدم المقترح.

الضغط على زرار التالي.

إضافة البيانات المرسلة (اسم المستخدم – وكلمة السر).

ثم قم باتباع الخطوات حتى إتمام عملية التسجيل.

كما هو موضح بالصور التالية واليكم الرابط الرسمي لتسجيل في نظام نور.

واليكم جميع مواعيد التقديم وموعد أنتهاء والشروط اللازمة للفئات العمرية كحد أدنى وأعلى للأطفال باختصار من وزارة التعليم كما هو موضح بالصورة التالية :