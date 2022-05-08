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عمر شويل - جدة نظام نور أعلنت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية، عن فتح الباب أمام السادة أولياء الأمور لتسجيل أبناؤهم للالتحاق بالصف الأول الابتدائي لعام 1444، بالمدارس الحكومية، حيث من المقرر أن يبدأ تسجيل الصف الأول الابتدائي للطلبة والطالبات المستجدين للعام الدراسي المقبل 1444 اعتباراً من يوم الأحد الموافق 8 مايو 2022 عبر نظام نور.

طريقة تسجيل الأول الابتدائي في نظام نور 1444:-

وأشارت وزارة التعليم بأن عملية التسجيل في الصف الأول الابتدائي للطلاب والطالبات المستجدين في المدارس الحكومية سوف تبدأ اعتبارا من الأحد الموافق 7 شوال 1443 الموافق 8 مايو 2022، حيث سوف تستمر عملية التسجيل في المدارس الحكومية حتى اكتمال الشواغر في المدارس أو انتهاء عملية التسجيل في 17/3/1444 وذلك للأطفال الذين أتموا 6 سنوات أو أقل من ست سنوات بنحو 90 يوماً كحد أدني وحتى 11 عام وثلاثة أشهر كحد أعلى.

وأوضحت وزارة التعليم بأنه عملية تسجيل طلاب أولى ابتدائي تمر بهذه الخطوات التالية:-

الدخول على نظام نور التعليمي.

يتم الضغط على الرابط الخاص بتسجيل ولي أمر جديد.

يتم إدخال رقم الهوية الخاص بولي الأمر ويظهر اسم المستخدم المقترح.

يتم الضغط على زر التالي.

يتم إدخال البيانات المرسلة وهي اسم المستخدم ثم كلمة السر.

يقوم ولي الأمر بإتباع خطوات اللازمة حتى انتهاء عملية التسجيل.

يذكر أن وزارة التعليم قد أعلنت عن جدول يتضمن المراحل التي يتم بها تسجيل طلاب أولي ابتدائي في نظام نور، حيث بدأت أولى تلك المراحل في مدارس تحفيظ القرآن الكريم الحكومية وذلك في الفترة من 16/9/1443 وحتى 23/9/1443.

وبدأت المرحلة الثانية للتسجيل في المدارس الأهلية والعالمية والأجنبية والأهلية المطبقة للبرامج الدولية في الفترة من تاريخ 16/9/1443 هـ واستمرت عملية التسجيل حتى سد شواغرها أو حتى انتهاء موعد التسجيل في 17/3/1444 هـ.

ومن الساعات الأولي لليوم الأحد الموافق 7 شوال 1443 تبدأ عملية تسجيل أولى ابتدائي في المدارس الحكومية وسوف تستمر عملية التسجيل حتى سد الشواغر أوإقفال عملية التسجيل في 17/3/1444 هـ وذلك للفئات العمرية اعتباراً من 6 سنوات أو أقل ب 90 يوماً كحد أدني وحتى 11 سنة وثلاثة اشهر.

وتستعد وزارة التعليم لاستئناف الفصل الثالث اعتباراً من صباح اليوم الأحد الموافق 7/10/1443 وذلك بعد انتهاء اجازة عيد الفطر المبارك.