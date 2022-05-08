نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منصة سلفة للتمويل الشخصي حتي 5000 ريال وشروط الحصول على التمويل أكثر من مرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة احصل على تمويل شخصي يبدأ من ألف ريال ويصل إلى خمسة آلاف ريال عبر منصة سلفة لأكثر من مرة. قدم وأنت في مكانك عبر الإنترنت وسيصل المال إلى حسابك المصرفي خلال 24 ساعة. وتعد منصة سلفة الحل الأمثل لحصول علي تمويل بدون تحويل راتب أو تمويل بدون كفيل بشكل فوري وسريع من ألف رايل سعودي وحتي 5000 ريال سعودي للمواطنين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية وتقوم منصة سلفة بتقديم التمويل الشخصي للمواطنين السعوديين في المملكة، وتتميز بسرعة الرد على الطلبات وضخ الأموال. لكن في البداية لنتعرف على ما يعنيه التمويل الشخصي وأهم الخدمات الأخرى التي تقدمها المنصة للعملاء.

ما هو التمويل الشخصي المصغر؟

التمويل الشخصي المصغر يمكن تعريفه بأنه قرض ذو قيمة مالية صغيرة نسبياً طبقاً لأحكام الشريعة ويتطلب إجراءات بسيطة ويتم دراسته والموافقة عليه بسرعة من قِبل القائمين على المنصة. يمكن استخدام هذا المال في حل مشكلة طارئة أو في الاستخدامات الشخصية مثل سداد الفواتير والسفر وشراء السلع أو تجديد المنزل وغيرها. يمكن أيضاً للشباب الاعتماد على هذه السلفة في تحقيق الاستقلال المادي وحتى استقرار حياتهم.

متى يكون الشخص مؤهلاً للحصول على التمويل من منصة سلفة؟

يكون الشخص مؤهلاً للحصول على التمويل الشخصي المصغر إذا توفرت فيه الشروط التالية:

أن يكون سعودي الجنسية

ألا يقل عمره عن 23 عاماً ولا يزيد عن 60 عاماً

أن يكون على رأس العمل وقت التقديم

أن يكون الحد الأدنى لراتبه 5000 ريال سعودي

أهم الخدمات التي تقدمها منصة سلفة بجانب التمويل:

الهدف الرئيسي للمنصة هو الدعم المادي للأفراد عبر التمويل الشخصي المصغر كما سبق وذكرنا، ولكنها تقدم عدداً من الخدمات الأخرى التي تدعم العملاء. لنتعرف على أهمها.

خدمة التمويل المتكرر:

يمكن لعملاء المنصة الحصول على التمويل الشخصي لأكثر من مرة، ولكن هناك بعض الشروط والضوابط التي تتحكم في هذه العملية وهي: