متي عودة الدراسة بعد إجازة عيد الفطر المبارك 1443 في المملكة السعودية

مع نهاية إجازة عيد الفطر المبارك يبدأ الكثير من السعوديين في التساؤل عن موعد استئناف الدراسة داخل المملكة العربية السعودية لعام 1443، حيث شهدت جميع المؤسسات والوزارات والهيئات في المملكة السعودية إجازة الأسبوع الماضي بمناسبة عيد الفطر المبارك، وعقب انتهاء مدة الإجازة سيصبح الحال كما كان قبل الإجازة ويتم استئناف عمل جميع الوزارات والهيئات، ومن خلال هذا المقال سنتعرف على موعد انتهاء إجازة عيد الفطر واستئناف عمل المدارس في السعودية لعام 2022 كما سوف نتعرف أيضًا على الموعد الصيفي للدوام الدراسي بعد إجازة عيد الفطر.

موعد عودة الدراسة بعد إجازة عيد الفطر المبارك 1443

قامت الحكومة السعودية ووزارة التعليم السعودي بإعطاء إجازة عيد الفطر المبارك لعام 1443 بداية من يوم 28 رمضان وتنتهي في يوم 7 شوال 1443، كما أوضحت أنه سيتم استئناف الدراسة في يوم الأحد الموافق 8 مايو 2022، والجدير بالذكر أن أولياء الأمور والطلاب شعروا ببعض من التوتر والقلق مع اقتراب موعد امتحانات نهاية العام الدراسي لجميع الصفوف الدراسية، ولكن جاء تصريح من وزارة التعليم السعودي يبث في نفوسهم الطمأنينة ويفيد بأن هناك وقت كافي لإنهاء المناهج وتدريب الطلاب على الامتحانات حيث إنه سيتم بداية موسم الامتحانات النهائية في 30 من يونيو 2022 الموافق 1 من ذي الحجة لعام 1443، وهو ما وقف وراء القلق والتوتر الذي عاشه الطلبة وأولياء الأمور على حد سواء قبل بث الطمأنينة في نفوسهم.

تغيير مواعيد الدوام بعد إجازة عيد الفطر

هذا وقد أعلنت وزراة التعليم السعودي عن تغير موعد الدوام بعد إجازة عيد الفطر المبارك مباشرةً، علمًا بأن هذا التغيير يتم خلال الفصل الدراسي الثالث، ولقد جاء هذا التغير بالتزامن من التوقيت الصيفي وذلك ط بداية من يوم 7 شوال 1443 الموافق 8 مايو 2022 ويستمر حتى نهاية العام الدراسي، ومن ثم سيصبح معاد طابور الصباح في مدارس البنات في تمام الساعة السابعة إلا ربع (6.45) صباحاً، أما عن موعد بداية أول حصة في تمام الساعة السابعة صباحاً، أما عن موعد طابور الصباح لمدارس البنين يكون في تمام الساعة السابعة صباحاً وبذلك يكون موعد بداية الحصة الأولى في تمام الساعة السابعة والربع (7.15) صباحاً.