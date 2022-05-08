أفضل طلب مساعدة مالية من الديوان الملكي السعودي رسميا بالخطوات 1443

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عمر شويل - جدة أفضل طلب مساعدة مالية من الديوان الملكي السعودي بطريقة قد تساعدكم كثيراً في سرعة قبول طلب المساعدة المالية، بعد الانتهاء من شرح أفضل نموذج طلب المساعدة، نكشف لكم الرقم الهاتفي الذي يساعدكم في الاستعلام عن موعد الحصول على المساعدات المالية والعينية ومدي القبول من الرفض، وذلك عبر موقعكم الإلكتروني ثقفني.

افضل نموذج طلب مساعدة مالية من الديوان الملكي

تنص أفضل رسائل ونماذج المساعدات المالية والعينية من خادم الحرمين الشريفين أو من الديوان الملكي السعودي على بعض البنود الهامة اللازم توافرها في كتابة طلب المساعدة، حيث يلعب ( نموذج طلب المساعدة) دور فعال في قبول الطلب من عدمه، لذا يستحسن أن تنتقي الكلمات والجمل والعبارات المميزة في خطاب طلب المساعدة، فيمكنكم إرسال نموذج مساعدة مثل هذا.



{بسم الله الرحمن الرحيم}

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

قبل أن أبدأ طلبي من سيادتكم في الحصول على المساعدة فأنني ارفع يدي إلى السماء وأدعو لكم بخالص الحب والشكر لكم على ما تبذلونه لنا في تقديم الخير لهذا الوطن، ندعو الله دائما لكن بدوام الصحة والعافية.

ترددت كثيراً قبل أن أرسل إليكم خطابي هذا والذي اطلب منكم المساعدة ومنعني حيائي أكثر من مرة أن أمد يدي إليكم، ولكن هذه المرة لا يمكن أن أمد يدي سوي إلى الله ثم انتم لأن الديون قد تراكمت علي ولم اعد أتملك قوت اليوم ولدي من الأولاد ما يمنعني أن أستطع أن اصرف عليهم، إذا نرجوك يا صاحب القلب الرحيم أن تساعدني بمعونة مالية عاجلة، ولكم مننا خالص الشكر والتقدير.

الاسم، العنوان، العمر، رقم الهوية.

صيغة معروض طلب مساعدة مالية

أخوتي وأخواتي الأحباء نستعرض إليكم في هذه الفقرة نموذج آخر من طلب المساعدة نكشف لكن فيه بعض البنود التي تساهم في سرعة القبول في المساعدة.

بسم الله الرحمن الرحيم

إلي خادم الحرمين الشريفين الملك أدعو الله أن تكون في أفضل حال، يا من تساعد الصغير والكبير وتعمل دائماً في إسعاد الملايين من شعبك العظيم، اكتب إليك هذه الرسالة ويعلم ربي حالي الآن، وكم الدموع التي تنهمر من عيني، فقد ذهب إلي جميع الأبواب من الأهل والأصدقاء لكي يساعدوني في ازمتي الحالية، ولكن دون جدوى فلم أجد إلا باب الله ثم بابك لكي اطلب منكم المساعدة.

الاسم، العنوان، رقم الهاتف.

طلب مساعدات مالية وعينية 1443- 1444

بعد الانتهاء من كتابة أفضل طلب مساعدة مالية، يجب تحديد البيانات ونوع المساعدة ثم اتباع الخطوات التالية:

رقم الديوان الملكي السعودي الجديد

الرقم الهاتفي الأول: 920030003.

أما الرقم الهاتفي الآخر فهو: 8004000000.

تنبيه هام: في الختام إذا كنت بحاجة للمساعدة اكتبها في التعليقات اسفل هذا المقال أفضل طلب مساعدة مالية من الديوان الملكي السعودي رسميا بالخطوات 1443.