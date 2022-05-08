نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد دوام البنوك بالمملكة… المواعيد الرسمية لاستعادة الدوام بكافة مؤسسات المملكة العربية السعودية بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك 1443 في المقال التالي

موعد دوام البنوك بالمملكة تحتفل كافة البلاد الإسلامية في تلك الفترة بعيد الفطر المبارك أعادة الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات، وفي تلك الفترة يعظم جميع المسلمين الشعائر الدينية كما أوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعطي الدولة جميع مؤسساتها الخاصة والحكومية إجازة احتفالا بحلول عيد الفطر، وبعد انقضاء أيام العيد يعود كل شيء كـ السابق ويعود كل مواطن لمواظبة أعماله، ومن هنا سنتعرف على مواعيد دوام كافة المؤسسات بالمملكة العربية السعودية، وكافة التفاصيل حول دوام البنوك بعد عيد الفطر المبارك 1443. عطلة عيد الفطر المبارك 1443 قدمت وزارة الموارد البشرية السعودية التهنئة لكافة مواطنيها لحلول عيد الفطر المبارك، كما صرحت ببعض القرارات الخاصة بإجازات عيد الفطر المبارك للمواطنين العاملين بالدولة.

حيث كانت أهم تلك القرارات أن يتم مد الإجازات للقطاع العام والخاص حتى تشمل أيام عيد الفطر كاملة.

كما نصت على أن تكون إجازات القطاع العام مدتها 11 يوم متتاليين، أما إجازات القطاع الخاص تكون مستمرة حتى خمسة أيام فقط لا غير.

أيضا شددت وزارة الموارد البشرية السعودية علي جميع المسؤولين، أن تكون الإجازات التي يحصل عليها العاملين بالقطاع العام

والخاص من أجل الاحتفال بعيد الفطر المبارك تكون أجازة مدفوعة الأجر، ويتم اعتمادها من خلال المؤسسات المسؤولة عن التوظيف تبعا لقانون العمل بالمملكة العربية السعودية.

كما أنها لا تخصم من الأجازات السنوية التي يحصل عليها العاملين بالدولة. عودة الدوام الدراسي للطلاب بالمدارس بعد انتهاء عيد الفطر 1443 منحت وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية عطلة رسمية لكافة الطلاب بالجامعات والمدارس الخاصة وأيضًا العامة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك عن عام 1443.

على أن تبدأ الإجازة من يوم 20 رمضان 1443، الموافق ميلاديا 21 أبريل 2022، وتنتهي إجازة العيد في تاريخ 7 شوال 1443، ومن بعدها يبدأ الطلاب في المداومة بشكل طبيعي.

متى يبدأ دوام البنوك بعد عيد الفطر المبارك 1443 لعام 2022

هذا وأصدر البنك المركزي بالمملكة العربية السعودية بيانًا توضيحيًا بشأن الإجازات، وعودة الدوام بالبنوك خاصة بعد انقضاء إجازة عيد الفطر المبارك.

ونص البيان على أن تبدأ إجازة البنوك والمصارف من يوم 28 رمضان 1443، والذي يوافق 29 من شهر أبريل 2022،

وتنتهي إجازة عيد الفطر يوم 5 شوال 1443، الموافق 6 مايو 2022.

على ن يعود جميع الموظفين إلى أعمالهم يوم الأحد 7 شوال عام 1443 هجريا، الموافق يوم 8 من شهر مايو 2022 ميلادية. عمر شويل - جدة موعد دوام البنوك بالمملكة… المواعيد الرسمية لاستعادة الدوام بكافة مؤسسات المملكة العربية السعودية بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك 1443 - ثقفني

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