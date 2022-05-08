الجزائر تدين هجوم غرب سيناء وتؤكد دعمها لجهود مصر

جدة - نرمين السيد - أدانت الجزائر، بأشد العبارات، الهجوم الإرهابى الذى استهدف، اليوم السبت محطة لرفع المياه بمنطقة غرب سيناء فى مصر الشقيقة، مسفرا عن العديد من الوفيات والمصابين فى صفوف القوات المسلحة المصرية.





وأعربت الجزائر -فى بيان صادر عن وزارة خارجيتها، اليوم- عن خالص تعازيها لعائلات الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين، وتضامنها التام مع جمهورية مصر العربية الشقيقة حكومة وشعبا، كما تؤكد دعمها الكامل لجهود السلطات المصرية الرامية إلى مكافحة الارهاب. كما جددت الجزائر دعوتها إلى تعزيز آليات مكافحة الإرهاب على المستويين الإقليمى والدولى من أجل ضمان رد مشترك وفعال ضد هذه الآفة، التى تهدد السلم والأمن الدوليين، فضلا عن عرقلة جهود التنمية الاقتصادية.

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