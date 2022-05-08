الدفاع الروسية: تدمير كميات كبيرة من الأسلحة الغربية شرق أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسى إيجور كوناشينكوف، خلال إيجاز صحفى عقده مساء اليوم السبت، وفقا لقناة روسيا اليوم الإخبارية، إن: "القوات الروسية بمنظومات "إسكندر إم" دمرت فى محيط محطتى السكة الحديد كراسنو جراد وكارلوفكا بمقاطعة خاركوف "حشودا كبيرة للأسلحة والعتاد العسكرى تم نقلها من الولايات المتحدة ودول غربية، بالإضافة إلى أفراد وحدات لواء المشاة الآلية الـ58 للجيش الأوكرانى".
وكانت القوات الروسية قد ذكرت -فى وقت سابق اليوم- أنها استهدفت 44 موقع قيادة و196 نقطة قوة للجيش الأوكرانى ومناطق تنتشر فيها القوات والمعدات العسكرية الأوكرانية.
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