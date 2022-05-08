أبو الغيط يدين الهجوم الإرهابى على محطة مياه فى غرب سيناء

جدة - نرمين السيد - ونقل مصدر مسؤول فى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، تعازى الأمين العام الخالصة لمصر رئيساً وحكومةً وشعباً فى ضحايا الحادث، ودعواته بأن يُلهم الله تعالى أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين. وصرح المصدر بأن الأمين العام أكد -مجدداً- دعم الجامعة العربية وتضامنها مع مصر فى مواجهتها للأعمال الإرهابية وجهودها لحفظ استقرارها وصون أمنها، معرباً عن مساندة الجامعة القوية للجهود المتواصلة التى تبذلها السلطات المصرية من أجل مكافحة الارهاب واستئصال جذوره، مطالباً بضرورة تكاتف المساعى الدولية لمكافحة هذه الآفة الخطيرة على مختلف الأصعدة.

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