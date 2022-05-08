العالم اليوم - برشلونة ينتزع الفوز أمام بيتيس ويضمن التأهل لدوري الأبطال

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 8 مايو 2022 12:21 صباحاً - سجل المدافع جوردي ألبا هدفا في الوقت بدل الضائع، ليفوز برشلونة 2-1 على مضيفه ريال بيتيس، في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، ويضمن التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ومع تتويج ريال مدريد بلقب الدوري في وقت سابق، يحتل برشلونة المركز الثاني برصيد 69 نقطة، بفارق خمس نقاط عن إشبيلية ثالث الترتيب وأتلتيكو مدريد صاحب المركز الرابع، وكلاهما يملك مباراة واحدة إضافية.

ووضع البديل أنسو فاتي برشلونة في المقدمة بهدف في الدقيقة 76، بعد أن تلقى تمريرة عرضية على حافة منطقة الجزاء، وأطلق تسديدة منخفضة في الزاوية اليسرى.

لكن تقدم برشلونة لم يستمر طويلا، حيث أدرك مارك بارترا، مدافع برشلونة السابق، التعادل لبطل كأس الملك بضربة رأس.

وسجل ألبا هدفا آخر لبرشلونة في اللحظات الأخيرة، حيث أطلق تسديدة هائلة في مرمى بيتيس ليحسم الأمور.

ويقترب برشلونة من احتلال المركز الثاني، والحصول على 3.4 ملايين يورو نظير المشاركة في كأس السوبر الإسبانية التي تقام في السعودية.

وأهدر بيتيس في المقابل فرصة للتساوي في النقاط مع أتلتيكو مدريد في سعيه للتأهل لدوري الأبطال الموسم المقبل، حيث يظل في المركز الخامس برصيد 58 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن المربع الذهبي.