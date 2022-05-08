العالم اليوم - كأس فرنسا: نانت يحرز لقبه الرابع بفوزه على نيس 1-صفر

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 8 مايو 2022 12:21 صباحاً - أحرز نانت لقبه الرابع في مسابقة كأس فرنسا لكرة القدم، بفوزه في المباراة النهائية على نيس 1-صفر، السبت، على ملعب "ستاد دو فرانس" في ضاحية سان دوني الباريسية.

ويدين فريق "الكاناري" إلى قائده لودوفيك بلاس، الذي سجل الهدف الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 47.

ويعد هذا اللقب الرابع لنانت في الكأس، بعد أعوام 1979 و1999 و2000، والأوّل بشكل عام منذ أن توج بلقبه الثامن في الدوري الفرنسي عام 2001.

وقد سمح له هذا الفوز بحجز مركز له في دور المجموعات في مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" في الموسم المقبل.