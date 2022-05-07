فكرة ولا في الخيال لتنظيف الكرشة والممبار بدون حك بمكون مش هيخطر علي بالك وفي 3 دقائق فقط

تنظيف الكرشة بالخل وهو الحل السحري في تنظيف الكرشة وجعلها ناصعة البياض، كما أنه يخلصك من الروائح الغير مستحبه التي تكون عالقة بها، وتعتبر الكرشة أحد الأكلات الشهية التي نريد إحيائها من جديد حتى يتعرف عليها الأجيال الجديدة فهي من الأكلات المصرية الأصيلة، وبعد التعرف على هذه الطريقة سوف يكون من السهل تنظيفها في المنزل والتأكد من نظافتها بخلاف ما يمكن الحصول عليه من المطاعم أو غيرها.

تنظيف الكرشة بالخل

يدخل الخل في جميع طرق تنظيف الكرشة، لأنه يساعد في التخلص من الروائح الكريهة التي تكون بها، كما أنه يدخل في تنظيفها من الطبقات الغامقة البنية أو الخضراء التي تكون عليها، وهذه هي الخطوات المتبعة: