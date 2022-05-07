نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فكرة ولا في الخيال لتنظيف الكرشة والممبار بدون حك بمكون مش هيخطر علي بالك وفي 3 دقائق فقط في المقال التالي
تنظيف الكرشة بالخل وهو الحل السحري في تنظيف الكرشة وجعلها ناصعة البياض، كما أنه يخلصك من الروائح الغير مستحبه التي تكون عالقة بها، وتعتبر الكرشة أحد الأكلات الشهية التي نريد إحيائها من جديد حتى يتعرف عليها الأجيال الجديدة فهي من الأكلات المصرية الأصيلة، وبعد التعرف على هذه الطريقة سوف يكون من السهل تنظيفها في المنزل والتأكد من نظافتها بخلاف ما يمكن الحصول عليه من المطاعم أو غيرها.
تنظيف الكرشة بالخل
يدخل الخل في جميع طرق تنظيف الكرشة، لأنه يساعد في التخلص من الروائح الكريهة التي تكون بها، كما أنه يدخل في تنظيفها من الطبقات الغامقة البنية أو الخضراء التي تكون عليها، وهذه هي الخطوات المتبعة:
- ضعى الكرشة تحت صنبور الماء مباشرةً، حيث يساعد اندفاع الماء بقوة في إزالة أكبر قدر من هذه الطبقة والرواسب التي تكون عالقة بها من المواد الصلبة.
- ضعي الكرشة في صينية ولكن تكون بشكلاً مفرود حيث تكون كل طبقاتها ظاهرة.
- أحضري كمية من الملح(يفضل الملح الخشن) وضعيه عليها حتى يتم تغطيتها تماماً.
- ضعي كمية من الخل الأبيض على الكرشة النفطية بطبقة من الملح، ويتم بعد ذلك وضعها في الثلاجة لمدة ليلة كاملة.
- قومي بغسل الكرشة مرة ثانية بالماء الجاري حتى يتم إزالة الملح والخل، و باستخدام السكين أو فرشاة تكون مخصصة لتنظيف الأطعمة، اكشطي هذه الطبقة وسوف تلاحظين أنها سوف تخرج معك بكل سهولة.
- ضعى الكرشة بعد ذلك في وعاء على أن تكون مغمورة بالماء المغلي، وتُترك منقوعة في الماء لمدة لا تقل عن ساعة تقريباً.
- باستخدام الدقيق والملح والليمون قومي بغسلها مرة أخرى وبعد ذلك يمكن طهيها، حيث أن الخل يكون قد قضى على الروائح الغير محببة التي تكون عالقة بها.
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