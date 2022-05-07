كيفية تكوين المنزل في نظام الضمان الاجتماعي.. وما المقصود بكنية المنزل، يعتبر نظام الضمان الاجتماعي ضمن الأنظمة الجديدة التي صرّحت بها المملكة العربية السعودية، وهو عبارة عن نظام بديل عن النظام القديم الذي كان يتم في السعودية لمساعدة الفئات الفقيرة.

وكانت تُصرف ملايين الريالات شهرياً أثناء النظام القديم، لذلك اهتمت الحكومة السعودية بترشيد هذا الدعم.

كيفية تكوين المنزل في نظام التضامن الاجتماعى

يعد إدخال بيانات المنزل أو تكوين المنزل في طلب الضمان الاجتماعي من الخطوات ذات أهمية تعبئة طلب الحصول على التضامن الاجتماعي.

ويتم تقديم هذا الطلب إلى وزارة الموارد البشرية، والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية.

وخطوات تكوين المنزل في النظام الاجتماعي كالآتي:

تسجيل الدخول إلى المنصة الوطنية الموحدة. ثم تسجيل الدخول لحساب المستخدم، وإن كان المستخدم لا يمتلك حسابا، عليه إنشاء حساب جديد أولاً. يقوم المستخدم بكتابة بيانات الملف الموحد بالكامل. ثم يتم الانتقال إلى تعبئة بيانات المنزل. ثم تقوم بالضغط على الذهاب لتعبئة المنزل. الضغط على تكوين منزل. قم بكتابة كافة البيانات المطلوبة، والتي تتمثل في نوع الوحدة السكنية، وهل هو مملوك أم مستأجر، رقم المبنى، والمنطقة، والحي، والشارع، والرمز البريدي، نوع السكن، رقم المبني، رقم الوحدة، وهل هناك أسماء متعددة لنفس المنزل، تحديد موقع المنزل على الخريطة، ورقم عداد الكهرباء. ثم بعد ذلك الضغط على تكوين منزل، وبعدها يمكنك الانتقال إلى الضمان الاجتماعي المطور.

المقصود بكنية المنزل

هي أحد البيانات المطلوب تعبئتها من مقدمي الطلب، ويتم تقديمها عند تقديمه بيانات المسكن الخاص به، وذلك لحصوله على معاش الضمان الاجتماعي.

وهناك اختلاف كثير بين متقدم البرامج في فهم المقصود بكنية المنزل.

فمن الناس من يقول إن كنية المنزل المقصود بها لقب العائلة، ومنهم من يقول إن المقصود بها بيانات المنزل.

والمقصود بها في الضمان الاجتماعي المطور أنه نوع المنزل الذي يعيش فيه من يقوم بتقديم الطلب للحصول على الضمان الاجتماعي، سواء كان فيلا أو منزلا، أو شقة، ويمكنك التسجيل في الضمان الاجتماعي بكل سهولة وبخطوات بسيطة.

وتعتبر خطوة تحديد كمية المنزل للحصول على طلب الضمان الاجتماعي أمر في غاية الأهمية، ويمكنك كذلك الدخول المباشر على رابط الضامن الاجتماعي المطور. ذلك لأن السكن مؤشر هام ويدل على المستوى المادي للمقدم. وبناءاً على ذلك يتم تحديد إن كان المتقدم لطلب معاش الضمان الاجتماعي يستحق أم لا.



الفئات المستهدفة من الضمان الاجتماعي المطور

أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية هذا النظام متعدد الفئات الموجه، هذا يسلط الضوء على النظام المطور ضمن هذا الإطار، اهتم الكثيرون بتحديد الفئات المستهدفة لهذا النظام من أجل تحديد درجة مؤهل الضمان الاجتماعين يمكن تحديد هذه المجموعات وفقًا للنقاط التالية: