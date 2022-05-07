نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لينك نتيجة قرعة أمريكا نتيجة اللوتري الأمريكي 2023 الهجرة العشوائية لأمريكا في المقال التالي
ظهور نتيجة اللوتري الأمريكي 2023 عدد كبير من الأشخاص من مختلف دول العالم يبحثون عن قرعة اللوتري 2022 لمعرفة نتائج الهجرة العشوائية لامريكا 2023، حيث إن وزارة الخارجية الأمريكية تقوم سنويا بإدارة برنامج تأشيرة التنوع لجميع المهاجرين والتي تضمن عدد كبير من المهاجرين المتناولين من مختلف دول العالم، حيث انها تمتاز بمعدلات هجرة منخفضة للولايات المتحدة الأمريكية لذلك سوف تتوفر 50,000 تأشيرة متنوعه للتسجيل في برنامج القرعة مجاني بدون أي تكاليف وسوف نعرض خلال السطور التالية تفاصيل أكثر.
نتيجة قرعة أمريكا 2023
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن فتح باب التسجيل في الهجرة العشوائية، وذلك من بداية شهر أكتوبر الماضي، حيث استطاع أكثر من 3000 شخص من التسجيل في هذه الهجرة بالإضافة لأنها تضع بعض الشروط والضوابط للقبول في قرعة اللوتري 2022، وسوف نوضحها خلال النقاط التالية
- يجب أن يكون جواز السفر ساري المفعول
- يجب إن يكون عمر متقدم اكبر من 18 عاما
- يجب أن يكون مكان الولادة في البلد الذي يسمح له بالمشاركة
- يجب أن يقدم الشخص صوره شخصيه حديثه
- يجب أن يوضح جميع البيانات الشخصيه مثل متزوج او عازب او ارمل او غيرها
- أن يكون من الدول المؤهلة للتقدم في اللوتري
- أن يقدم الأوراق والمستندات المطلوبة بشكل صحيح
- يجب أن يكون حاصل على التعليم الثانوي أو ما يعادله او اكمل مرحلتين دراسيتين تكون مدتها 12 سنة
موعد نتائج قرعة اللوتري 2022
موعد نتائج قرعة اللوتري من موقع نتائج الهجرة العشوائية لامريكا 2023، وسوف يظهر في ثمانية من شهر مارس لعام 2022 وذلك في تمام الساعة الثانية حسب توقيت الشرق للولايات المتحدة الأمريكية، كما أنه يمكن معرفة نتائج القرعة في الهجرة العشوائية من خلال الرابط الرسمي الذي أعلنت عنه الوزارة باتباع الخطوات التالية
- الضغط على رابط الرسمي لنتائج الهجره العشوائيه
- ثم يختار الشخص check status
- بعد ذلك تضغط على continue
- يكتب رقم التأكيد بشكل صحيح الذي تم التسجيل به في جميع الخانات
- ثم يملأ جميع البيانات المطلوبة منه من تاريخ الميلاد وغيرها بطريقة صحيحة.
- ثم تضغط على submit في نهاية الصفحة.
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