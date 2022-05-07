بريطانيا تعلن تسجيل إصابة بفيروس نادر ومعدٍ

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 7 مايو 2022 11:22 مساءً - أعلنت السلطات الصحية في بريطانيا، اليوم السبت، عن تسجيل إصابة بشرية بمرض معد نادر، هو "جدري القردة".

وأشارت وكالة الأمن الصحي البريطانية في بيان إلى أن "شخصا في إنجلترا تم تشخيص إصابته بجدري القرود".

وأضاف البيان "زار الشخص المصاب نيجيريا مؤخرا"، وتعتقد السلطات الصحية في بريطانيا بأنه "ربما يكون قد أصيب بالفيروس هناك".

وتابعت الوكالة البريطانية "المصاب حاليا يتلقى الرعاية الطبية في أحد مستشفيات لندن".

كما أشارت إلى أن "خبراء هيئة خدمات الصحة والسلامة المهنية سيتواصلون مع الأشخاص الذين ربما كانوا على اتصال بالمصاب".

وتؤكد منظمة الصحة العالمية، أن "جدري القرود مرض فيروسي حيواني المنشأ نادر تم الكشف عنه عام 1958، ويحدث نتيجة التعرض لعضة أو خدش من قبل حيوان مصاب.

وينتشر المرض بشكل رئيسي في المناطق النائية في وسط وغرب إفريقيا، تلك الواقعة بالقرب من الغابات المطيرة الاستوائية.

وتظهر أعراض الجدري بدءا من الشعور بحمى وألم بالرأس يتبعه ألم عضلي ومن ثم تورم بالعقد اللمفاوية، ما يؤدي إلى الشعور بالتعب، وظهور طفح جلدي على شكل بثور مكسوة بقشرة خارجية.

ويستغرق وقت التعرض للفيروس منذ وقت ظهور الأعراض حوالي 10 أيام، وعادة ما تستمر الأعراض من أسبوعين إلى 5 أسابيع.