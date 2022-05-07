مطالب أممية بالتحقيق فى أعمال عنف طائفية فى إثيوبيا

وقالت باشليه إنها "مستاءة جدا" من أعمال العنف هذه التى تسببت بمقتل 30 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من مئة شخص فى نهاية أبريل فى شمال اثيوبيا، بحسب إحصائية الأمم المتحدة.
ولفتت إلى أن الشرطة قد تكون أوقفت واعتقلت 578 شخصا على الأقل فى أربع مدن على الأقل، على صلة بالمواجهات.
وأضافت باشليه "أطلب من السلطات الإثيوبية فتح تحقيقات معمّقة سريعًا، مستقلّة وشفّافة، حول كلّ حادث من الحوادث الدامية".
ودعت باشليه السلطات الإثيوبية إلى "العمل على محاسبة المسؤولين"، مشددة على أن "المسؤولية الفردية للجناة أساسية لمنع المزيد من العنف".
وقالت "لتجنب حصول أعمال عنف دينية جديدة، يجب معالجة الأسباب الكامنة وراء هذا العنف بسرعة أساسية"، داعية إلى "مشاركة كبيرة للناجين والأسر والمجتمعات المتضررة".
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