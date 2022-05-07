العالم اليوم - دورة مدريد: التونسية جابر تحقق اللقب الأكبر في مسيرتها

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 7 مايو 2022 11:15 مساءً - حققت التونسية أنس جابر، المصنفة عاشرة عالميًا، اللقب الأكبر في مسيرتها الاحترافية، بتتويجها السبت بدورة مدريد للألف على الملاعب الترابية، بفوزها في النهائي على الأميركية جيسيكا بيغولا الرابعة عشرة 7-5، صفر-6، 6-2.

وهذا اللقب الثاني لجابر في مسيرتها بعد دورة برمنغهام الإنجليزية العام الماضي على الملاعب العشبية، عندما أصبحت أول لاعبة عربية تحقق لقبًا ضمن دورات رابطة المحترفات.

ولم يسبق لجابر (27 عامًا) قبل مدريد أن بلغت نهائي إحدى دورات الألف، ونجحت في أول محاولة بتحقيق اللقب.

وكان هذا النهائي السادس لجابر في مسيرتها الاحترافية، إذ خسرت دورة تشارلستون الأميركية في وقت سابق العام الحالي ونفسه في العام الفائت، بالإضافة إلى شيكاغو الأميركية 2021 وموسكو 2018.

وقالت بعد الفوز: "خسرنا العديد من النهائيات، لذا أنا سعيدة أننا تمكنا من الفوز اليوم. كان الأمر صعبًا خاصة المرة الأخيرة في تشارلستون. أشكر كل من دعمني اليوم".

وأضافت للجماهير: "أعدكم ان أتعلم المزيد من الكلمات الإسبانية وأعود العام المقبل".

وكانت التونسية جابر، أول عربية تدخل لائحة العشر الأوليات في العالم، وقد أقصت في ربع النهائي الرومانية سيمونا هاليب الأولى عالميًا سابقًا وحاملة اللقب مرتين في مدريد عامي 2016 و2017، قبل أن تتفوق على الروسية إيكاتيرينا ألكسندورفا في نصف النهائي.

وهذه المرة الثالثة تواليًا التي تتفوق فيها جابر على بيغولا في خامس مواجهة بينهما، والثانية هذا العام بعد الدور الـ16 في دبي، مقابل فوزين للأميركية في أول مواجهتين بين اللاعبتين.

وحرمت جابر الأميركية من لقبها الثاني في مسيرتها بعد دورة واشنطن في 2019، علمًا أن بيغولا وصلت إلى نهائي إحدى الدورات للمرة الأولى منذ أوكلاند 2020.

وبعد أن أهدرت ثلاث فرص لكسر إرسال منافستها في الشوط الافتتاحي من المباراة، تأخرت جابر 3-1 بعدما نجحت منافستها في كسر إرسالها في الشوط الرابع قبل أن ترد التونسية في السابع.

وأنقذت جابر فرصتين لخسارة المجموعة في الشوط العاشر على إرسالها قبل أن تحسمه وتعادل الارقام 5-5.

ونجحت التونسية في كسر إرسال منافستها في الشوط الحادي عشر قبل أن تحسم المجموعة لصالحها في التالي 7-5 على إرسالها.

وانهارت جابر في المجموعة الثانية ولم تقدم مستواها المعهود مرتكبة 13 خطأ مباشرًا مقابل أربعة فقط لمنافستها وبدا الإرهاق عليها.

ورغم أنها بدأت المجموعة الحاسمة بطريقة مثالية كاسرة إرسال الأميركية في الشوط الاوّل، إلا أنها لم تحافظ على هذا امتياز بخسارتها التالي، قبل أن تعيد هذه الأفضلية مجددًا في الثالث وتتقدم لاحقًا 3-1 على إرسالها.

وكررت جابر الكسر في الشوط السابع قبل أن تحسم اللقب على إرسالها.