العالم اليوم - ليفربول يتلقى ضربة بالتعادل مع توتنهام ويمنح السيتي هدية

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 7 مايو 2022 11:15 مساءً - تعرضت آمال ليفربول في المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لضربة بعد تعادله 1-1 مع توتنهام هوتسبير، السبت.

وتقدم ليفربول إلى صدارة الدوري برصيد 83 نقطة من 35 مباراة وبفارق هدف واحد عن مانشستر سيتي حامل اللقب وصاحب المركز الثاني الذي خاض 34 مباراة وسيواجه نيوكاسل يونايتد يوم الأحد.

ورغم البداية القوية للريدز، والفرص المتكررة طيلة الشوط الأول، أحبط سون هيوغ مين الاندفاع الأحمر بهدف في الدقيقة 56، ليضع أبناء يورغن كلوب في موقف حرج على ملعب آنفيلد.

واستطاع لويس دياز تصحيح النتيجة، في الدقيقة 73 بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، اصطدمت بالدفع لتحول مسارها وتسكن في شباك توتنهام. لكن محاولات ليفربول للخروج بالثلاث نقاط فشلت مع كثرة الفرص الضائعة.