نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر “البيئة”: كميات الغبار في الحسا تجاوزت الخطوط الحمراء على موقعنا والان مع التفاصيل

دوت الخليج :- – قال أمين عام وزارة البيئة محمد الخشاشنة إن محطات الرصد والبالغة عددها 26 محطة تسجل قراءات مرتفعة لكميات الغبار في بعض المناطق وخاصة محطة الزميلة بجنوب عمان إضافة إلى محطة الطفيلة في منطقة الحسا.

وتابع في حديث لقناة المملكة، الثلاثاء، أن باقي المناطق معتدلة القراءت حيث تتراوح فيها الكميات من 50-100 مايكو غرام لكل متر مكعب من الهواء.

وأشار إلى أن محطة واحدة تجاوزت فيها كميات الغبار الخطوط الحمراء، وهي محطة الحسا في الطفيلة والتي سجلت فيها قراءات تجاوزت 500 مايكروغرام من الغبار لكل متر مكعب من الهواء، فيما سجلت محطة رصد الزميلة وصلت لحد المواصفة 120 مايكوغرام.

وأشار إلى المواصفة أن جزأت نسبة الغبار إلى 6 أقسام، حيث الأولى تتراوح 0-50 عندما تكون الحالة جيدة أو نوعية الهواء جيدة، والثانية عندما ترتفع من 51-100 وتكون معتدلة وما يسمي باللون الأصفر، وعندما تزيد إلى 101-150 تكون الحالة غير صحية، وعندما تزيد إلى 200 نصل إلى الهواء غير الصحي وبازدياده يصبح الوضع خطيراً.

وتابع الخشاشنة “ننصح المواطنين بالمكوث في المنازل وارتداء الكمامات”.

وختم الخشاشنة “أن تأثير موجة الرياح يتعمق على المملكة في ساعات المساء وتستمر حتى ساعات ظهر يوم غد الأربعاء”.