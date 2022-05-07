تسجيل الطلاب المستجدين نظام نور 1444 بالخطوات وعبر الرابط الرسمي

تبدأ وزارة التعليم في استقبال تسجيل الطلاب المستجدين نظام نور للعام الدراسي 1444 من خلال الدخول على الرابط الرسمي لفتح حساب ولي أمر على النظام، واستكمال خطوات إدخال البيانات للطالب أو الطلبة في الصف الأول الابتدائي، وستكون هذه المرحلة مخصصة لقبول الطلبة في المدارس الحكومية، على حسب ما جاء في خطة تسجيل الطلاب الجدد في المرحلة الابتدائية ومرحلة رياض الأطفال والتي لم يتم حتى الآن فتح التسجيل بها، وقد قام الكثير من الإداريين المتخصصين بنشر خطوات تسجل طالب جديد في الابتدائي عبر نظام نور كما سنتعرف.

خطوات تسجيل الطلاب المستجدين 1444

دعت وزارة التعليم أولياء الأمور للطلاب والطالبات المقبلين على الالتحاق بالدراسة في المرحلة الابتدائية، من استوفوا شروط ومعايير القبول في الصف الأول الابتدائي على حسب العمر، إلى المبادرة والبدء في تسجيل الطلاب المستجدين عبر نظام نور، خلال المواعيد المخصصة لذلك، والتي من المقرر بدئها من اليوم الأحد الموافق 7 شوال 1443، الثامن من مايو 2022، وتستمر فترة قبول طلبات تسجيل الطلاب الجدد حتى يوم 17/ 3/ 1444، الموافق 13 أكتوبر 2022، مع الالتزام بتعليمات التسجيل في موقع نور.

خطوات تسجيل الطلاب المستجدين في الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي القادم 1444 تتم كالأتي:

الدخول على رابط نظام نور برقم الهوية ورمز التحقق وكلمة المرور.

تسجيل الدخول يكون من حساب ولي الأمر.

للطلاب الجدد من ليس لديهم حساب على نظام نور، يجب إنشاء حساب من خدمة ولي الأمر على نظام نور.

عند الدخول على الموقع الإلكتروني يتم اختيار تسجيل الطلاب الجدد.

يبدأ إدخال البيانات المطلوبة مثل الاسم ورقم الهوية وتاريخ الميلاد والبريد الإلكتروني ورقم الهاتف.ط

عند اكتمال إدخال كل البيانات المطلوبة، سيطلب النظام رفع المستندات أو الأوراق التي تثبت صحة البيانات.

يتم رفع الأوراق المطلوبة على الموقع.

انتظار نتيجة الترشيح والقبول للطلاب الجدد.

موعد نهاية تسجيل الطلاب المستجدين في نظام نور

اليوم بدء التسجيل في نظام نور لإضافة الطلاب المستجدين وإلحاقهم بالمدارس الحكومية على مستوى المملكة، وينتهي التسجيل في حالة إكمال الشواغر بالمدرسة المتقدم عليها، أو انتهاء فترة القبول للطلبات وإقفال التسجيل.