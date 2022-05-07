نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام عن اشتراك في التأمينات الاجتماعية برقم الهوية في المقال التالي

عمر شويل - جدة استعلام عن اشتراك التأمينات الاجتماعية هي خدمة إلكترونية توفرها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لكافة الموظفين داخل الدولة، سواء العاملين في القطاع المدني والعسكري وكذلك القطاع الخاص، فهي معنية بتنفيذ نظام التأمينات الاجتماعية بكل ما يشتمل عليه من لوائح وأحكام، لذلك فهي توفر الحماية الاجتماعية لكافة العاملين بالدولة، وتسمح لهم بالتسجيل في التأمينات الاجتماعية أون لاين، وبالتالي تسجيل دخول بوابة التأمينات، وذلك في إطار اتجاه القطاعات الحكومية بتنفيذ الخدمات آليًا من خلال بوابتها الإلكترونية.

استعلام عن اشتراك التأمينات الاجتماعية

حرصًا على مواكبة التطورات الرقمية في كافة أجهزة الدولة ، وفرت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية خدمة استعلام عن اشتراك في نظام التأمينات، وذلك كالآتي:

ادخل على رابط التحقق من الاشتراك في نظام التأمينات. اكتب رقم الهوية الوطنية. أدخل رمز التحقق الكائن أمامك، ثم اضغط على زر تحقق. انتظر قليلًا حتى يظهر لك النظام ما إن كنت مشترك في التأمينات الاجتماعية أم لا.

التأمينات الاجتماعية استعلام

تعد التأمينات الاجتماعية استعلام عن اشتراك، خدمة الاستعلام من أهم الخدمات الإلكترونية التي توفرها القطاعات الحكومية والخاصة للمواطنين؛ حيث توفر على المواطن التواجد في المقر، وبالتالي فهي توفر الوقت والمجهود، وتمنع التزاحم، لذلك توفر التأمينات الاجتماعية خدمة الاستعلام، وهنا يستطيع المشترك الاستعلام عن المستحقات التأمينية لم تصرف بعد، حيث ينتقل المشترك إلى الرابط الخاص بالاستعلام، ثم يبدأ في كتابة البيانات المتمثلة في رقم الهوية الوطنية والرقم المائي، وفي النهاية يضغط على أيقونة استعلام.

التأمينات الاجتماعية تسجيل دخول

لكي يتمكن المشترك في نظام التأمينات الاجتماعية من تسجيل الدخول، لابد وأن يكون تمكنك من التسجيل في البوابة الإلكترونية، ثم اتباع الطريقة التالية:

افتح رابط بوابة التأمينات الاجتماعية. اضغط على أيقونة تسجيل الدخول في أعلى الصفحة الرئيسية. حدد نوع المستخدم “أفراد، أعمال، وحكومة”. اكتب رقم الهوية الوطنية، كلمة المرور. أعد إدخال رمز التحقق البشري ثم اضغط على تسجيل الدخول. في حالة نسيان كلمة المرور يمكنك استعادتها من خلال الضغط على نسيت كلمة المرور.

التسجيل في التأمينات أون لاين

لكن في حالة عدم التسجيل في التأمينات الاجتماعية من قبل، فهنا توفر المؤسسة خدمة التسجيل أون لاين، كالتالي:

من نفس الرابط السابق اضغط على سجل الآن. ينقلك النظام بشكل تلقائي إلى صفحة التسجيل. اكتب رقم الهوية الوطنية وعنوان البريد الإلكتروني ثم رقم الجوال. حدد كلمة المرور ثم أعد كتابتها. اكتب الرمز المائي، ثم وافق على الشروط والأحكام. اضغط على خيار أكمل ثم تأكد من صحة البيانات.

في النهاية أكمل التسجيل في التأمينات الاجتماعية بالخطوات المطلوبة منك، وعندها يمكنك استعلام عن اشتراك التأمينات الاجتماعية بكل سهولة.