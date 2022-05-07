نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الآن رابط إعلان نتائج اللوتري الامريكي 2022/2023 عبر dvlottery.state.gov وزارة الخارجية الأمريكية في المقال التالي

عمر شويل - جدة الآن رابط إعلان نتائج اللوتري الامريكي 2022/2023 عبر dvlottery.state.gov، وذلك حيث إن اليوم 7 مايو هو اليوم المرتقب من اجل إعلان نتائج الهجرة العشوائية لأمريكا، والتي تتم تقريبا في هذا الميعاد من كل عام، ويدرك جميع المتقدمين من اجل الحصول علي الجرين كارد والتي تمتع من يحصل عليها بالعديد من الامتيازات التي يحصل عليها المواطن الامريكي المعتاد، هذا ويتاح التسجيل لجميع ابناء الدول العربية المسموح لها بالهجرة لأمريكا، ويصل عدد تلك الجنسيات حوالي 50 ألف جنسية من مختلف أنحاء العالم، وحتي تتمكن من معرفة نتائج اللوتري الامريكي فور اعلانها، عليك التوجة الي الموقع الرسمي الذي اطلقتة وزارة الخارجية الأمريكية، ونحن علي صدد الإشارة الية مباشرة من خلال هذا التقرير المقدم من موقعنا ثقفني.

الآن رابط إعلان نتائج اللوتري الامريكي 2022/2023

نوفر لكم الآن رابط إعلان نتائج اللوتري الامريكي 2022، وذلك لتتمكن من معرفة نتيجة الهجرة العشوائية لأمريكا فور اعلانها خلال الدقائق المقبلة، حيث ان باب قبول الطلبات من اجل التسجيل في الهجرة لأمريكا قد تم تفعيل منذ العام الماضي، وتحديدا يوم 7 من أكتوبر حتي 6 من نوفمبر 2021، وعلية يترقب المتقدمين ظهور النيتجة في الايام الاولي من شهر مايو، حيث انه ميعاد إعلان نتيجة اللوتري الامريكي السنوي.

موعد إعلان نتائج الهجرة العشوائية لأمريكا

حتي لا تنساق وراء المواقع الوهمية، نوكد إن نتيجة الهجرة العشوائية لأمريكا لم تعلن حتي اللحظة، ويتم ترقبها خلال الساعات المقبلة، ويتوجب عليكم تتبعها عبر موقع وزارة الخارجية الأمريكية dvprogram.state.gov، ويتوجب عليكم عدم الانسياق وراء المواقع الوهمية، او تدوني البيانات الشخصية علي اي موقع، فقط تتبع موقع الوزارة الرسمي والذي نشير الي عبر موقعنا ثقفني الان.

خطوات الاستعلام عن نتائج اللوتري الامريكي

هذا ويعرض لكم هذا الفيديو التوضيحي كيفية معرفة نتائج الهجرة العشوائية لأمريكا 2022، والتي يترقبها ملايين حول العالم اليوم، إلا إن تلك الخطوات التي نوفرها لكم ونضع بها رابط وزارة الخارجية الأمريكية الرسمي، هي بوابة الدخول الاولي من اجل الإستعلام عن قبول حصولك علي الجرين كارد خلال الدقائق المقبلة، حيث يتم ترقب إعلان نتائج اللوتري الامريكي 2022 في شهر مايو من كل عام