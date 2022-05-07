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عمر شويل - جدة طريقة التحقق من استحقاق الدعم من خلال حساب المواطن، يعتبر حساب المواطن، برنامجاً مُقدماً من قبل الحكومة السعودية للمواطنين أصحاب الدخول المُنخفضة والمتوسطة المحتاجين إلى الدعم المادي، ويتم الحصول على هذا الدعم في العاشر من كل شهر ميلادي، حيث يمكن التحقق من استحقاق الدعم عبر حساب المواطن بمجرد ظهور النتائج على حساب المواطن رسمياً، وإعلان أسماء المقبولين بالبرنامج، حيث يترقب ملايين المواطنين السعوديين المرحلة الجديدة، بعد أن تعدى عدد المسجلين في البرنامج 21 مليون مواطن سعودي، ويعد تسجيل دخول حساب المواطن برقم الهوية هو إجراء لازم على كل من يرغب بالاستفادة من الخدمات التي تتوفر من قبل البرنامج، كما يمكن التعرف علي طريقة تحديث حساب المواطن برقم الهوية و الفئات المستحقة للدعم.

طريقة التحقق من استحقاق الدعم من خلال حساب المواطن

يمكنك معرفة استحقاقك من عدمه عن طريق حاسبة البرنامج فقط عبر الموقع الإلكتروني لحساب المواطن، أو عبر رقم حساب المواطن الموحد 19912، أو عبر خدمة المستفيدين عبر تويتر، أو خدمة صوتك مسموع ،ثم ملء الحقول لتظهر لك النتيجة، ونجح “حساب المواطن” بالتعامل مع أكثر من 5.5 مليون عملية في العام الماضي 2021، على جميع منصاته المتمثلة في صوتك مسموع ومركز الاتصال وحساب خدمة المستفيدين والحساب الرسمي للبرنامج وحساب المتحدث الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي تويتر، بالإضافة إلى مراجعة وتدقيق المستندات التي تم التحقق منها والطلبات التقنية والاعتراضات.

شروط أهلية دعم حساب المواطن

من أجل وصول الدعم المالي إلى من يستحقه فقط، وضع برنامج حساب المواطن شروطاً لهذا الاستحقاق،وجاءت علي النحو التالي:

المتقدم للحصول على الدعم يجب أن يكون سعودي الجنسية. ثم غير مسموح لمن هم أقل من 35 عاماً للتقدم، إلا لو كان تابعاً لشخصٍ آخر. من حق المطلقات والأرامل ممن لديهن أبناء أعمارهم أقل من 18 عاماً التقدم للحصول على الدعم. ثم لا يحق لمن هو مسجل في نظام دعم آخر التسجيل عبر حساب المواطن. لا يحق لمن لديه عقود ملكية عقارات أو سجل تجاري التسجيل في البرنامج. ثم من يقل الدخل الشهري له عن القيمة التي حددها برنامج حساب المواطن. التابعون ممن هم أقل من 18 عاماً، تتم إضافتهم إلى بند التابعين للمستفيد من الدعم.

شرط العمر في حساب المواطن

أوضح حساب المواطن على الحساب الرسمي على منصة تويتر، أنه تم تطبيق جملة من التعديلات الخاصة باستقلال الفرد، بدء من سن الثامنة عشر وحتى الرابعة والعشرين، حيث نوهت على ضرورة إرفاق المستندات الثبوتية التي تثبت استقلالية الفرد، وتشمل أوراق السكن على أن تكون باسم المتقدم للطلب، مثل، (عقد إيجار موحد أو صك ملكية للسكن أو سكن أحد المعاهد أو الكليات العسكرية، أو مشهد إثبات سكن جامعي). وإذا لم يتم توفير هذه المستندات، يستوجب الأمر إضافة الشخص لرب الأسرة لاستمرارية الدعم، مع العلم أنه في كال حان يتعدى سنه الـ 24 عام، فلا يلزم إرفاق المستندات الخاصة بالاستقلالية.

طريقة الاعتراض على نتائج الأهلية في حساب المواطن

من الممكن أن تكون نتائج الأهلية الصادرة من برنامج حساب المواطن غير مستحقة، الأمر الذي يستدعي الاعتراض على هذه النتائج، وفي ما يلي خطوات الاعتراض على الأهلية:

الدخول إلى البوابة الإلكترونية الرسمية التابعة لحساب المواطن. ثم النقر فوق أيقونة إدارة الحسابات، ومن ثم الدخول على حسابي. الضغط فوق تاريخ الاستحقاق، وعندها تظهر لك قائمة بالإحالة، ثم يلاحظ أنه في حالة عدم توافر الأهلية سوف تظهر لك أسباب الرفض بالتفصيل. ثم النقر فوق أيقونة رفع الاعتراض والتي ستجدها بجانب أسباب الرفض. القيام بملء جميع البيانات المطلوبة في كتابتها في طلب الاعتراض، ومن ثم الضغط على أيقونة إرسال.

والجدير بالذكر أنه يجب تقديم طلب الاعتراض على الأهلية في حساب المواطن خلال مدة لا تزيد على 3 شهور من وقت صدور نتيجة الأهلية، وفي حالة تجاوز المدة المحددة سلفاً لتقديم طلب الاعتراض 90 يوماً، لا يمكن استقبال أي طلب للاعتراض من قبل بوابة الرسمية لبرنامج حساب مواطن.