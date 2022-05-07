نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط الخارجي 2022 من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية برقم الامتحاني جميع المحافظات في المقال التالي
استعلام نتائج الصف الثالث المتوسط الخارجي 2022 يسعى طلاب الصف الثالث المتوسط لجميع محافظات دولة العراق على الحصول على نتائجهم من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقي الذي يتم رفع واعتماد الشهادات من خلاله، يذهب الكثير من الطلاب لمواقع مجهولة وغير صحيحة تعطيهم نتائج كاذبة، لذلك ننوه على ان موقع وزارة التربية والتعليم العراقي هو وحده من يكون معتمد في الحصول على نتائج الصف الثالث المتوسط، وقد نوهت الوزارة من قبل واكثر من مرة على عدم الالتفاف حول تلك المواقع المجهولة، التي يكون الغرض منها قرصنة معلوماتك الشخصية.
استعلام نتائج الصف الثالث المتوسط الخارجي 2022
استعلام نتائج الصف الثالث المتوسط الخارجي 2022 نستعرضها مع حضراتكم الان حيث قد انتهت امتحانات الصف الثالث المتوسط بالعراق بعد عدة شكاوى من أولياء الأمور والطلاب من صعوبة بعض أسئلة الامتحانات لبعض المواد لكن مره الأمر على خير وانتهت الامتحانات وينتظر الطلاب النتائج على احر من الجمر، فقد أعلن مسؤول في وزارة التربية والتعليم أن نتائج الامتحانات سيتم اعتمادها بشكل رسمي خلال ساعات فقط ، وستكون متاحة على موقع الوزارة الرسمي كما أن الشكاوى التي جاءت من أسئلة الامتحانات كانت قليلة للغاية وعند التصحيح كان يراعى ظروف الطلاب، نظرا لأن الدراسة كانت تمر بحالة ارتباك بسبب توقفها أحيانا ثم الرجوع لها مرة أخرى لتجنب الإصابة بفيروس كورونا.
خطوات الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط بالعراق
يمكنكم اتباع الخطوات التي سيتم ذكرها للحصول على نتائج الثالث المتوسط.
- قم اولا بالدخول الى موقع وزارة التربية والتعليم العراقي.
- بعدها قم بالدخول على قسم نتائج الطلاب في نفس الموقع أيضا.
- قم اختيار الحصول على نتائج الثالث المتوسط.
- سوف تظهر لك صفحة جديدة بها النتيجة عبارة عن مربع فارغ عندما تكتب به رقم الامتحان الخاص بك والمربع الاخر تختار المحافظة التابع لها وتضغط التالي سوف تظهر لك النتيجة.
- يمكنك طلب طباعة النتيجة وهذه تعتبر شهاده رسميه لان بها ختم الوزارة.
- تجنب كتابة رقم غير صحيح وتأكد منه جيدا.
- إن لم تظهر النتيجة ف انتظر قليلا حتى يتم رفعها على الموقع.
- النتيجة تظهر أولا في مدرستك ثم الموقع.
- لا تذهب لمواقع مجهولة الغرض منها الحصول على معلوماتك.
- يمكنك الحصول على النتيجة من خلال بوابة نتائجنا على شبكة الانترنت.
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