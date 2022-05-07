نتائج قرعة اللوتري الأمريكي 2023 وخطوات الإستعلام عن نتيجة الهجرة العشوائية لأمريكا

يترقب الآلاف من الشباب في جميع دول العالم خلال الفترة القادمة، إعلان نتائج قرعة اللوتري الأمريكي لعام 2023 والمعروفة إعلاميًا باسم الهجرة العشوائية التي تعلن عنها وزارة الخارجية الأمريكية سنويا عبر موقعها الإلكتروني وفتح الباب أمام الراغبين في تحقيق حلم السفر للولايات المتحدة الأمريكية بعد فشل محاولتهم في الحصول على تأشيرة السفر من خلال السفارات والقنصليات الأمريكية في كافة بلدان العالم، وخلال السطور التالية نستعرض معكم موعد إعلان نتائج قرعة اللوتري الأمريكي 2022 وخطوات الإستعلام عن نتيجة الهجرة العشوائية لأمريكا بشكل تفصيلي.

موعد إعلان نتائج قرعة اللوتري الأمريكي 2023

ونشرت تقارير إعلامية خلال الساعات الماضية، أن وزارة الخارجية الأمريكية من المقرر أن تعلن نتائج قرعة اللوتري الأمريكي ” الجرين كارد”، خلال الساعات المقبلة وتحديد خلال الفترة من 8 مايو وحتى 10 من الشهر الجاري عبر الموقع الرسمي التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، وتحقيق حلم الكثير من الشباب الساعي للحصول على الباسبور الأمريكي والسفر سواء للدراسة أو للعمل من أجل تحقيق المال في البلاد التي أبهرت الجميع خلال العقود الماضية.

خطوات الاستعلام عن نتائج الهجرة العشوائية 2023

ونقدم لكم في موقع ثقفني الإخباري، شرح تفصيلي لخطوات الإستعلام عن نتائج الهجرة العشوائية للولايات المتحدة الأمريكية من خلال الدخول علي الرابط التالي واتباع الخطوات المطلوبة لمعرفة نتائج قرعة اللوتري الأمريكي ( الجرين كارد 2022) وهي كالتالي:

الخطوة الأولى: الدخول على رابط موقع نتائج قرعة اللوتري الأمريكي 2023 dv program.state.gov.

الخطوة الثانية: القيام بإدخال الرمز السري أو الرقم التأكيدي.

الخطوة الثالثة: سوف تجد امامك مجموعة من الأيقونات اختر منها check status.

انقر على الزر الخاص بـ continue.

الخطوة الرابعة: ستكتب الرقم التأكيدي الخاص بك والذي حصلت عليه أثناء التسجيل.

الخطوة الخامسة: ثم اكتب هنا كافة البيانات الخاصة بك.

الخطوة السادسة: ثم اكتب تاريخ الميلاد صحيحًا.

الخطوة السابعة : وعليك القيام بالنقر على كلمة submit

الخطوة الثامنة: الإنتظار ثواني وسوف تظهر النتائج أمامك وأسماء المقبولين والفائزين بالهجرة العشوائية لأمريكا 2022.

ونتابع معكم في موقع ثقفني ، الإعلان الرسمي لقرعة اللوتري الأمريكي ” الجرين كارد”، عبر موقع وزارة الخارجية الأمريكية خلال الساعات القادمة.