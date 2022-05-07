نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض اكسترا السعودية على الجوالات وخصومات مميزة في المقال التالي

عمر شويل - جدة شركة إكسترا تتميز بوجود مجموعة كبيرة من الأجهزة الكهربائية المنزلية والهواتف الذكية والشاشات الأندرويد من مختلف الماركات العالمية بأسعار مخفضة وخصومات هائلة في جميع معارض إكسترا داخل المملكة العربية السعودية. عروض شركة إكسترا على الهواتف النقالة متاح هاتف سامسونج جالكسي إس 21 بلس 5 جي بمساحة تخزين 128 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 8 جيجا بايت رام متوفر بحجم شاشة 6.7 بوصة متوفر باللون الفضي. متواجد هاتف أوبو إيه 53 بمساحة تخزين 64 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 4 جيجا بايت رام 4 جي متوفر بحجم شاشة 6.5 بوصة متاح باللون الأسود. يوجد هاتف شاومي ريدمي نوت 10 أس بمساحة تخزين 128 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 6 جيجا بايت رام متوفر بحجم شاشة 6.43 بوصة متاح باللون الرمادي. متوفر هاتف هونر 50 بمساحة تخزين 128 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 6 جيجا بايت رام 5 جي متوفر بحجم شاشة 6.57 بوصة ومتاح باللون الأسود. يوجد هاتف نوكيا جي 50 بمساحة تخزين 128 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 6 جيجا بايت رام 5 جي بحجم شاشة 6.82 بوصة متوفر باللون الأزرق. متوفر هاتف شاومي 11 لايت إن إي 5 جي بمساحة تخزين 128 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 8 جيجا بايت رام متوفر بحجم شاشة 6.55 بوصة متوفر باللون الأبيض. متاح هاتف هواوي نوفا 9 إس إي 4 جي بمساحة تخزين 128 جيجا بايت متوفر باللون الأزرق. متواجد هاتف أبل أيفون 11 بمساحة تخزين 64 جيجا بايت 4 جي متوفر باللون البنفسجي الإصدار الجديد متوفر بخصم 27.05%. متاح هاتف سامسونج جالكسي إيه 03 كور 4 جي بمساحة تخزين 32 جيجا بايت متوفر باللون الأزرق متوفر بخصم 5.42%. عروض شركة إكسترا على الشاشات متوفر سوني تلفزيون بحجم 65 بوصة فائق الوضوح والدقة أندرويد مزود بأربع مخارج إتش دي إم أي ومخرجين يو إس بي. متاح كلاس برو تلفزيون بحجم 70 بوصة فائق الوضوح والدقة أندرويد. تخفيض على تي سي تلفزيون بحجم 65 بوصة فائق الوضوح والدقة ذكي مزود بثلاث مخارج إتش دي إم أي ومخرجين يو إس بي. متوفر كلاس برو تلفزيون بحجم 42 بوصة عالي الوضوح والدقة أندرويد 0.9. يوجد سامسونج تلفزيون بحجم 58 بوصة فائق الوضوح والدقة ذكي مزود بثلاث مخارج إتش دي إم أي ومخرج واحد يو إس بي. متواجد تي سي إل تلفزيون بحجم 55 بوصة فائق الوضوح والدقة ذكي.

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