نظام نور وخطوات تسجيل طلاب المستجدين بالمرحلة الابتدائية 1443

نظام نور، تيسيراً وتسهيلاً على أولياء الأمور أعلنت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية عن إمكانية تسجيل طلاب المرحلة الابتدائية المستجدين إلكترونياً عبر نظام نور دون الحاجة إلى وجوب الذهاب إلى المدرسة لإتمام إجراءات التقديم بخطوات سهلة مع توفير المزيد من الوقت والجهد المبذول من جانب أولياء الأمور ويعد هذا النظام أحد أهم الأنظمة الإلكترونية المستحدثة في مجال التعليم بالمملكة والذي له أهداف كبيرة منها أنه يساعد الطلاب في الإطلاع على نتائج الاختبارات وسهولة التواصل بين المعلمين والطلاب وأولياء الأمور وغيرها من الأهداف المهمة التي يقدمها النظام لجميع أطراف العملية التعليمية، وفي هذا المقال سنقدم لكم خطوات تسجيل الطلاب المستجدين بالمرحلة الابتدائية للالتحاق بالمدارس.

نظام نور وخطوات تسجيل الطلاب المستجدين بالمرحلة الابتدائية للالتحاق بالمدارس 1443

بدءاً من غداً الأحد الموافق السابع من شوال 1443 تسجيل الطلاب الجدد الراغبين في الالتحاق بالصف الأول الابتدائي بجميع المدارس الحكومية والتسجيل يتم من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني لنظام نور.

كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق والضغط على زر تسجيل الدخول.

من الصفحة الرئيسية قم بالضغط على تسجيل طالب جديد.

إدخال بيانات الطالب وولي الأمر وكل البيانات المطلوبة.

رفع المستندات المطلوبة.

الضغط على زر تسجيل.

ويبدأ التسجيل لراغبي الالتحاق بالمدارس الحكومية للصف الأول يبدأ من غداً الأحد ويستمر حتي تاريخ السابع عشر من ربيع الأول كما يبدأ تسجيل الأبناء خريجي الروضات الحكومية والأهلية بجميع المدارس بتاريخ السابع والعشرون من ذو القعدة 1443 ويستمر حتي السابع عشر من ربيع الأول 1444.

خطوات استعادة كلمة المرور

في حال ما إذا كان المستخدم قد فقد كلمة المرور الخاصة به في النظام يمكن استعادتها بكل سهولة عبر الخطوات التالية: